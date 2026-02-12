Vakbonden verwachten nog meer ontslagen bij ASML: 'Ben er niet gerust op'

Nog meer ontslagen dan de 1700 die chipmachinefabrikant ASML heeft aangekondigd. Dat verwachten vakbonden FNV en CNV. “Ik ben er niet gerust op”, zegt Rémy Biesmans van CNV. Deze week zaten de bonden aan tafel met het bedrijf. “Een reorganisatie staat nooit op zichzelf”, zegt Peter Reniers van FNV. “Er zit altijd een vervolg achter. Dat zal ook hier zijn.”

Rémy Biesmans van CNV onderschrijft dit. “De ervaring leert dat het een domino-effect heeft. Als er ergens een blokje valt, vallen er ergens anders ook blokjes om. In het Engels noemen ze dat het ripple effect: het kan niet zo zijn dat het bij één golfje dan ineens ophoudt. Dat moet ergens anders ook gaan raken. Wat dat betreft tasten wij nog in het duister.” Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven maakte vorige maand bekend dat ongeveer 1700 medewerkers worden ontslagen, waarvan 1400 in Nederland. “Als men dit soort trajecten inzet, worden de bonden vaak toch wel heel onrustig”, zegt Biesmans. “Wat gaat dat betekenen? Wij krijgen vanuit verschillende hoeken in de organisatie signalen van mensen die zaken zien gebeuren en veranderen die de indruk wekken dat het hier niet bij blijft. Ik kan hier helaas geen details over geven." Biesmans heeft nog maar net ASML in zijn pakket en moet nu al aan tafel zitten om te praten over mogelijke ontslagen. Eerder zag hij dat bij de glasfabriek in Maastricht 95 mensen eruit moesten. “Eén oven ging dicht en dat was in een sociaal plan vastgelegd zodat de rest door kon blijven draaien. Een jaar later moest toch alles dicht. Nog eens 215 mensen moeten eruit. Dit verwacht ik bij ASML niet, maar het is tekenend voor dit soort processen.”

Meer ontslagen bij Philips dan aangekondigd

Eerder zagen de vakbonden het bij Philips anders lopen dan ze hadden verwacht. In oktober 2022 kondigde Philips aan om wereldwijd 4000 banen te schrappen. De vakbonden waren geschokt dat er drie maanden later nieuwe ontslagen werden aangekondigd. Nog eens 3000 banen verdwenen er wereldwijd. CNV pleitte destijds voor een werkgelegenheidsgarantie van vijf jaar voor de achterblijvers.

"Is dit het of komt er nog meer?"

Het getal van 1700 kan nog veranderen volgens Reniers van FNV. “De formele melding ‘collectief ontslag’ is nog niet uitgegaan. Ze hebben een vooraankondiging gedaan en ze hebben de ondernemingsraad om advies gevraagd. Die moet zich buigen over nut en noodzaak van het voorgenomen besluit. Daar zal tijd overheen gaan. Vooralsnog weten wij dus niet exact over hoeveel plaatsen het gaat.” “Ze hebben natuurlijk wel een nummer opgegeven in het voorgenomen besluit, maar dat kan zomaar wijzigen als het advies niet aansluit. Dus dat kan allemaal nog veranderen.” FNV heeft vernomen dat er een sociaal plan met daarin afspraken voor de langere looptijd moet komen. “Waarom wil je dat?”, zegt Reniers van FNV. “Wellicht om rust te creëren, maar wellicht ook voor als er vervolgaanvragen komen. Dus dat is bij ons altijd een zorgpunt en een vraagteken: is dit het of komt er nog meer?”

Het hoofdkantoor van ASML in Veldhoven (foto: ASML).

En na een reorganisatie kunnen er zomaar nog meer ontslaggolven komen, zo denkt FNV. “Levert de reorganisatie wel het resultaat op dat beoogd werd? Uit ervaring weten wij dat er altijd weer een gevolg zal komen.” FNV zegt ‘een stevig signaal af te willen geven’ en gaat daarom samen met CNV een Walk-Out, een protestactie, houden. De vakbonden gaan dan bij de gebouwen van ASML staan. Medewerkers kunnen dan tijdens hun pauze of een ploegenwissel komen praten. Het vervolgoverleg met ASML staat gepland op donderdag 26 februari.