Nieuwe Tongelreep gaat open: zo ziet het vernieuwde zwembad eruit

Eindelijk kan er weer gezwommen gaan worden in het recreatiebad van zwembad De Tongelreep in Eindhoven. Het zwembad werd in 2016 gesloten. Sinds eind 2024 kan er al gezwommen worden in het vernieuwde sportbad en instructiebad. Op vrijdag 13 maart kunnen zwemmers eindelijk ook weer van de glijbaan in het nieuwe zwembad.

Uiteindelijk werd er toch geld vrijgemaakt en kon begonnen worden met de realisatie van de nieuwe Tongelreep. Sinds november 2024 kunnen mensen al terecht in het sportbad (50 meter), 25-meterbad en instructiebad.

In 2016 sloot de oude Tongelreep na dertig jaar voorgoed de deuren. Reden was dat er steeds minder bezoekers kwamen en de subsidiekraan door de gemeente werd dichtgedraaid.

De Eindhovense wethouder Remco van Dooren is blij met deze stap. "Er worden in de Tongelreep al volop baantjes getrokken, zwemlessen gegeven en trainingen gehouden door verenigingen. Met de opening van het recreatiebad kunnen ook gezinnen weer lekker zwemmen en zich vermaken. Met een peuterbad met kleine glijbaantjes én een bad met grotere glijbanen is volop plonsplezier gegarandeerd."

Op 13 maart gaat dan ook het recreatiebad open, net als de vernieuwde entreehal, horecagedeelte en voorplein.

Voor de zomer ligweide open

Het recreatiebad heeft, naast een peuterbad met kleine glijbanen, drie grotere glijbanen. Twee van deze drie grotere glijbanen gaan vanaf 13 maart open. De derde glijbaan wacht nog op de laatste aanpassingen voor afronding. Voor de zomervakantie gaan ook het spraypark buiten en de ligweide nog open.

