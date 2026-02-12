Bavaria komt met aangepaste carnavalsreclame na klacht IOC: 'Toeval'

Een aangepaste versie van de carnavalscommercial van de Lieshoutse bierbrouwer Bavaria staat weer online. De video werd woensdag offline gehaald op last van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

"Bavaria heeft haar carnavalscampagne tijdelijk offline gehaald na een sommatie van het IOC. Volgens het IOC vertoonde onder andere het beeld met vijf biertjes op een bar te veel gelijkenis met de Olympische ringen", zei een woordvoerder van het reclamebedrijf dat verantwoordelijk is voor de video woensdagavond tegen Omroep Brabant . "Bavaria was verrast door die interpretatie, omdat de campagne bovenal bedoeld is als carnavalsknipoog."

In de gewraakte video wordt het vieren van carnaval als topsport neergezet, verwijzend naar de Olympische Winterspelen in Milaan. Maar de video kreeg niet de goedkeuring van het IOC.

'Hopen dat het niet teveel opvalt'

Donderdagavond plaatste Bavaria een nieuwe, aangepaste versie van de video online. "Eventuele gelijkenissen in de volgende video berusten uitsluitend op toeval. Alles is netjes aangepast. We hopen dat het niet te veel opvalt", is aan het begin van de aangepaste video te horen.

Aan het eind glijdt er een biertje over de bar richting vier andere biertjes, maar intussen pakt iemand er een, waardoor in het eindshot vier glazen bier te zien zijn. 'Zo. Beter?', staat erbij.

Bekijk hieronder de aangepaste video.