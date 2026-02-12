Gian van Veen verliest weer van Price en kent korte avond in Antwerpen

Waar Gian van Veen vorige week nog de finale haalde tijdens de Premier League, was het donderdag na één wedstrijd klaar. In België was Gerwyn Price net te sterk voor de Andelse darter (5-6).

Voor The Giant is Price altijd een lastige tegenstander, waarvan hij pas éénmaal wist te winnen. Woensdag gaf Van Veen al aan zich regelmatig geïntimideerd te voelen als hij met Price op het podium staat.

In de tweede speelronde van de Premier League of Darts, de competitie met de beste darters van de wereld, was Welshman Gerwyn Price de tegenstander voor Van Veen.

In Antwerpen, waar voor het eerst een Premier League-avond werd gehouden, ging Van Veen goed van start. In de eerste leg brak Van Veen de leg van Price en kwam hij zo al snel op voorsprong. Met een 3-1 voorsprong leek er voor de 23-jarige darter nog niks aan de hand.

Toch ging het daarna mis. Price knokte zich terug in de wedstrijd en liet dat maar al te graag horen. Bij een 4-4 stand kreeg Van Veen de uitgelezen kans om weer op voorsprong te komen, maar twee pijlen op dubbel acht werden gemist.

Price profiteerde optimaal en won uiteindelijk met 5-6 in een gewaagde wedstrijd. Van Veen miste in de laatste leg één matchdart op bullseye en was zichtbaar geïrriteerd na zijn verliespartij. Van Veen noteerde een gemiddelde van 95.61 en een gooide 42% van zijn dubbels.

Michael van Gerwen wint wel

Vorige week wist Van Veen nog de finale te halen in Newcastle. Toen verloor hij uiteindelijk van Michael van Gerwen. De Vlijmense darter staat wel in de halve finale in Antwerpen. Hij won in de kwartfinale met 6-2 van Josh Rock.