Van Gerwen trekt goede vorm door en verslaat Littler, maar verliest finale

Het is Michael van Gerwen niet gelukt om ook de tweede speelronde van de Premier League of Darts als winnaar af te sluiten. De Vlijmense darter won in de halve finale nog knap van wereldkampioen Luke Littler, maar verloor in een spannende finale in Antwerpen van Gerwyn Price (3-6).

In de finale was Gerwyn Price de tegenstander van Mighty Mike. De Welshman had eerder op de avond Gian van Veen uitgeschakeld en begon ook tegen de andere Brabantse darter goed.

In de kwartfinale rekende de Vlijmenaar af met Josh Rock (6-2). Waarna hij in de halve finale regerend wereldkampioen Luke Littler tegenkwam. Ook de Engelsman werd door de sloopkogel met 4-6 aan de kant gezet en Van Gerwen noteerde in die wedstrijd een gemiddelde van boven de 100.

Van Gerwen stond al snel met 0-2 achter, maar deed er alles aan om terug te komen in de wedstrijd. En dat lukte hem door een 167-finish uit te gooien. Als je dacht dat het daarbij bleef gooide MvG in de leg erna 160 uit om het weer gelijk te maken.

Het was een partij om van te smullen. Beiden zaten op een gemiddelde van boven de 100, maar het was Price die afstand nam. Na een paar gemiste dubbels van Mighty Mike liep The Iceman uit naar 2-5.

Van Gerwen deed nog wat terug, maar de voorsprong van Price was te groot. Het werd 3-6 in de finale in Antwerpen.

Van Gerwen koploper

Vorige week was Van Gerwen de winnaar van de eerste speelronde. Vanavond haalt hij de finale en dus blijft hij aan kop in het klassement. Gian van Veen blijft ondanks een mindere avond op de tweede plaats staan.

Aankomende week hoeven we Van Gerwen niet te verwachten op de vloertoernooien in Wigan. Hij meldde zich af. Donderdag speelt hij weer in de Premier League, ditmaal in Glasgow.