'Carnaval is mooi, kut': Jasper laat ludieke instructiebordenactie groeien

Het is inmiddels bijna een traditie in Den Bosch: een ludiek ‘instructiebord’ voor Randstedelingen die carnaval komen vieren in Oeteldonk. Maar dit jaar pakt Jasper Schilder (34) het groter aan. Niet één, maar twee borden hangen er in de stad. “Het is toch een mooie traditie geworden om in stand te houden”, zegt hij lachend.

Het bekende bord bij het station hangt er weer, op de plek waar duizenden carnavalsvierders de stad binnenlopen. Maar nieuw dit jaar is een tweede exemplaar bij de Sint-Jan parkeergarage. Het is een zelfgemaakt bord dat eruitziet als een officieel verkeersbord, maar het is eigenlijk een typische Brabantse boodschap voor Randstedelingen. Op Instagram heet Jasper 'Sarcasper', en deelt hij sarcastische teksten. Diezelfde humor gebruikt hij op zijn instructieborden voor carnaval. Met een rubberboot het water op

Jasper had al een tijdje het idee om zijn nieuwe bord op een opvallende plek in de stad te hangen. Toen hij in het water bij de parkeergarage het kunstwerk van een jongetje zag dat met twee handen omhoog uit een bol lijkt te komen, een verwijzing naar het werk van kunstenaar Jheronimus Bosch, wist hij het meteen: daar moest zijn bord komen. “Alsof die handen om een bord vroegen”, vertelt hij. “Maar dan moet je wel het water op."

Dus stapte hij midden in de nacht met twee vrienden in een rubberboot. “We zijn het water opgegaan om het bord er een beetje houtje-touwtje in te hangen. Het bleef wel zitten, maar het had wat ondersteuning nodig.” Hij benadrukt dat alles na carnaval weer netjes wordt opgeruimd: “Ik wil niet als een vandaal bezig zijn.”

Bekijk hier de nachtelijke actie van Jasper en zijn maten:

Geen carnaval festival

De tekst op zijn bord is dit jaar actueler dan in voorgaande jaren. Waar hij eerder de friet-patatdiscussie uitmelkte, kiest hij nu bewust voor een andere discussie. De Oeteldonkse Club en de gemeente willen af van de festivalsfeer met carnaval. “Er is dit jaar veel te doen over dat ze echt carnaval willen vieren en geen festival”, zegt Jasper. “Dus ik dacht: daar kan ik wel wat mee.” Toch is zijn boodschap uiteindelijk gastvrij. “Mijn eerste zin is: 'je bent welkom.' Ik vind dat iedereen de sfeer moet kunnen komen proeven, zolang ze zich gewoon gedragen en lol hebben, maar dat geldt natuurlijk ook voor de Bosschenaren zelf."

Randstedelingen opgelet bord (foto: Jasper Schilder).

Nieuw randstedelingen opgelet bord (foto: Jasper Schilder).