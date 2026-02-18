Met zijn app wil Jeffrey je helpen grip te krijgen op je uitgaven

Huur, energiekosten en gemeentelijke belastingen: gemiddeld hebben we per maand veertien afschrijvingen van onze bankrekening. Voor veel mensen is het moeilijk grip te krijgen op al deze afschrijvingen en andere uitgaven. En hoe meer tijd er zit tussen de inkomsten en een afschrijving, hoe groter de kans dat je te veel geld uitgeeft. Jeffrey van Dam uit Helmond heeft daarom een app ontwikkeld, met als doel zoveel mogelijk afschrijvingen in orde maken op de dag nadat je salaris is gestort.

De gemeente Helmond gaat een proefproject starten met de app van Jeffrey, FinBuddy geheten. Doel van Jeffrey is zoveel mogelijk mensen uit de armoede en schulden te houden en mensen die geldstress ervaren door al die afschrijvingen, te helpen. “In principe kun je vaste lasten natuurlijk allemaal zelf in de gaten houden”, zegt Jeffrey. “Maar in de praktijk loopt het vaak anders.” Met name jongeren raken nogal eens verdwaald door alle verleidingen die er zijn via reclame op social media en het gebruik van diensten waarbij je later pas hoeft te betalen. “Veel mensen weten wat ze in principe zouden moeten doen om goed om te gaan met geld, maar het is lastig door alle verleidingen."

"Je moet mensen willen helpen."

Door meer structuur en overzicht te brengen in de inkomsten en uitgaven hoopt Jeffrey mensen die financieel worstelen te helpen. Maar hij kan dit niet alleen. Hij heeft zoveel mogelijk partners nodig om mee te werken aan die afschrijvingen. De gemeenten, de woningbouwcorporaties, de energieleveranciers, de werkgevers of de zorgverzekeraars: die moeten allemaal de bereidheid hebben om op flexibele data te gaan incasseren. FinBuddy is met maar liefst 250 tot 300 samenwerkingspartners in gesprek. Energieleverancier Essent en werkgever VDL heeft Jeffrey bijvoorbeeld al binnen. “Het is inderdaad een bijkomend voordeel dat je hierdoor misschien minder herinneringsbrieven hoeft te sturen”, zegt Jeffrey. “Maar dat is niet de hoofdreden voor partners om mee te doen. VDL wil graag dat het goed gaat met medewerkers. Essent wil graag de klantvriendelijkste energieleverancier zijn. Je moet als partner mensen willen helpen.” De app is de afgelopen jaren ook al in gebruik genomen door de gemeente Tilburg.

"Ook Netflix staat op het verlanglijstje."