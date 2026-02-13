Eerste carnavalsfeest voor jongeren in Veldhoven strandt door lage opkomst

Het eerste Rommelgats Tienerbal in theater De Schalm in Veldhoven gaat niet door. Het theater wilde met twee carnavalsavonden voor 12- tot 18-jarigen inspelen op de behoefte aan een feest speciaal voor jongeren. Maar de kaartverkoop bleef achter, waardoor vrijdag is besloten er voortijdig de stekker uit te trekken.

Uit onderzoek bleek dat tieners een eigen plek in Veldhoven misten, tussen het kindercarnaval met ranja en confetti en het feestgedruis voor de volwassenen in.

Achter de schermen is maandenlang samengewerkt met vrijwilligers, beveiliging en mensen uit het lokale netwerk voor het Tienerbal. De prijs voor een kaartje werd gelijk gehouden aan vergelijkbare tienerfeesten in de regio, zodat zoveel mogelijk jongeren konden feesten.

Doelgroep steekt anders in elkaar dan vooraf was gedacht

Maar het theater ziet dat deze doelgroep anders in elkaar steekt dan vooraf was gedacht. Beslissingen worden niet individueel genomen, maar in groepsverband. De één wacht op de ander, appjes gaan over en weer, en pas als de eerste ‘ja’ zegt, volgt de rest.

Hoewel De Schalm niet uitsluit dat er last-minute nog een grote toeloop kan zijn, is ervoor gekozen het feest nu te annuleren. "We doen het liever in één keer écht goed", laat het theater weten. Degenen die al een kaartje hadden gekocht, krijgen hun geld terug.

Het theater hoopt op een nieuwe poging volgend jaar en roept jongeren op om mee te denken: "Weet jij wat wél werkt voor jouw generatie? Laat het ons weten."