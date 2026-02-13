Ouders van slachtoffers meester Wesley teleurgesteld over lagere straf

Boosheid, maar vooral teleurstelling bij de ouders van de slachtoffers van klassenassistent Wesley W.. De 26-jarige Helmonder kreeg vrijdag acht jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd, terwijl vijftien jaar en tbs met dwangverpleging was geëist. Vader Steven had gehoopt op een flink hogere gevangenisstraf. "Ik had liever levenslang gehad, maar ik ben wel blij met die tbs met dwangverpleging."

Ferenc Triki & Willem-Jan Joachems Geschreven door

Zijn dochter was acht jaar oud toen zij door meester Wesley misbruikt werd op kindcentrum Mondomijn. Het misbruik duurde zeker een schooljaar. Wesley W. misbruikte twintig jonge kinderen tussen de twee en twaalf jaar op zowel de school in Helmond als op zijn oppasadressen. Sinds het moment dat Wesley werd opgepakt, in september 2024, staat het leven van zijn gezin op zijn kop. "Het eerste moment dat je dochter alle moed heeft verzameld en gaat vertellen over wat haar is overkomen.. Als ouder zak je dan door de grond." "Er is geen pijn zo erg als dat horen van je kind. Op dat moment lijkt het alsof je in een slechte film terecht bent gekomen waar je zelf onderdeel van uitmaakt. Zoveel pijn, zoveel verdriet."

"Papa, hij heeft niks fout gedaan, ik heb geen stop gezegd."

Hij kan er dan ook niet bij dat Wesley ‘slechts’ acht jaar en tbs met dwangverpleging heeft gekregen. De rechter heeft meegewogen dat W. mee heeft gewerkt aan het onderzoek en dat hij al snel het misbruik heeft bekend. Ook heeft hij excuses aangeboden. De vader van het misbruikte meisje ziet dat anders. "Wesley heeft geen open kaart gespeeld. En hij heeft ook geen berouw getoond. Hij heeft bekend, wat hij niet heeft kunnen ontkennen, en verder heeft hij alleen maar gewenste antwoorden gegeven."

"De ontdekkingsreis naar het ouder worden van een kind is afgenomen."

Hij weet nog goed toen zijn dochter erover begon te vertellen tegen hem. In de auto. "Dat doet zó veel pijn, zoveel verdriet. Het eerste wat mijn dochter zei was: 'papa, hij heeft niks fout gedaan. Ik heb geen stop gezegd.'" "Ik kan het nu wel van me afzetten, zolang ik maar niet in mijn hoofd terug hoef naar het moment van het misbruik en hoe mijn dochter zich dan gevoeld moet hebben", vertelt Steven. "Zodra ik dat ga doen, kan ik niet goed mee omgaan. Mijn dochter kan er inmiddels zelf ook een stuk opener over praten." Steven maakt zich wel grote zorgen over de toekomst van zijn dochter. "Dat vind ik het allermoeilijkst: de ontdekkingsreis naar het ouder worden van een kind is afgenomen. Bij elke gedragsverandering ga je twijfelen: is er wat aan de hand, of is dit normaal voor haar leeftijd? En zijn het normale veranderingen of komt dit door wat hij gedaan heeft? En komt er nog een trauma bovendrijven? Het zijn allemaal vragen die gaan spelen."

"Ik hoop dat we het nu kunnen afsluiten."

"Maar die onzekerheid, zeker in een periode dat ze nu de puberteit ingaat", vertelt de vader. "Je blijf die angst houden: hoe gaat die seksuele ontwikkeling bij haar vorm krijgen en hoe gaat ze dan om met deze situatie. Die onzekerheid blijft en dat dat is heel lastig." De vader wil niet dat er een hoger beroep komt, hij kan leven met deze straf. "Ik vind de straf ook te laag, maar het heeft geen meerwaarde om voor misschien nog twee jaar extra het hele circus weer opnieuw te beginnen. Dan beleven we alles weer opnieuw. Ik hoop dat we het nu kunnen afsluiten." Het is nog niet duidelijk of het Openbaar Ministerie in beroep gaat tegen de straf. Hier lees je alle verhalen over de misbruikzaak rond Wesley W. uit Helmond.

In deze video wordt de misbruikzaak uitgelegd: