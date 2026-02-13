Jeroen Bosch Ziekenhuis stelt operaties uit om griep

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zijn deze week operaties uitgesteld omdat het erg druk is . Het ziekenhuis ziet een toename van het aantal patiënten met griepklachten en andere luchtweginfecties. "Daarnaast is er sprake van een hogere uitval van medewerkers door ziekte", laat een woordvoerster weten.

De uitgestelde operaties zijn ingrepen 'die medisch gezien kunnen worden verplaatst en later opnieuw worden ingepland', legt het ziekenhuis uit. Urgente operaties, waaronder oncologische ingrepen, en acute zorg gaan gewoon door.

Uit voorzorg zijn voor maandag ook enkele operaties afgezegd, ook omdat het carnaval is. "de ervaring leert dat deze periode vaak leidt tot een verdere toename van griepgerelateerde klachten, zowel bij patiënten als bij personeel."

Ook in andere ziekenhuizen in het land zijn om griep operaties uitgesteld. In Nederland heerst sinds woensdag een griepepidemie.