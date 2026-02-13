Dit waren de allermooiste pèkskes van 3 Uurkes Vurraf

Wie de eer heeft om bij 3 Uurkes Vurraf te komen shinen, doet vaak ook extra moeite om er gelikt uit te zien. En dat is deze bezoekers heel goed gelukt! Dit zijn de allerleukste pèkskes van 3 Uurkes Vurraf.

Deze vier opvallende kwallen komen vanuit Geldrop naar 3 Uurkes Vurraf en zitten samen bij een carnavalsvereniging. “Ik maak altijd zelf een pak, dus ook deze keer moest ik het bedenken”, vertelt Nicole. Gewapend met een lijmpistool, een heleboel lapjes stof en lichtjes heeft ze het pak in elkaar geknutseld. “Een beetje van Pinterest en een beetje van Temu. Een sombrero met wat stof eromheen, het is niet zo moeilijk.” En waarom noemen ze zich dan ‘kutkwallen’? “We zijn net iets anders dan een gewone kwal, we steken zonder reden”, lacht ze.

De vier kwallen op een rij bij 3 Uurkes Vurraf, met tweede van rechts Nicole (foto: Lobke Kapteijns).

Dat het een feest is voor iedereen, zelfs voor onze zuiderburen, mag duidelijk zijn. Midden in de feesttent staan de enige echte Marie met haar Samson en Alberto. "Ten eerste, het is Albertooo." "En ten tweede. Ik moest kloppen, want de bel deed het niet", maakt hij de welbekende zinnen af. Het idee om verkleed te gaan als de bekende televisiefiguren was al snel geboren. "Nou de hond was er al. En Gert is er niet meer, dus dan moet iemand de honneurs waarnemen om voor Marie én Samson te zorgen." En of het veel werk was? "Ik moest mijn coiffeur goed doen", vertelt de Nederlandse Alberto uit Kruikenstad in vlekkeloos Vlaams accent. "En bij Marie waren het alleen de vlechtjes".

Samson is er ook, deze keer zonder Gert (foto: Lobke Kapteijns).

Alwin, Ronald, Patrick en Frank uit Eindhoven zijn de ‘Mohawk-man’. Met een glad hoofd, een zelfgemaakte hanenkam van foam en flink uitgedost met schmink vallen ze op in het feestgedruis. "De hanenkammen maken we zelf, de schmink doet mijn dochter Debbie", legt Ronald uit. "Het materiaal van onze kam moet lekker licht zijn, want anders kunnen we het niet op ons hoofd plakken", vertelt hij. "De mannen gebruiken daarvoor speciale huidlijm. “Dat moet je zeker niet verwarren met houtlijm."

De broers in vol ornaat als Mohawk-man (foto: Lobke Kapteijns).

Ook de achterkant van het hoofd is geschminkt (foto: Lobke Kapteijns).

Siem uit Goirle heeft voor 3 Uurkes Vurraf speciaal wat pvc-pijpen aan elkaar geplakt, zodat hij als biker kon verschijnen. "Het is wat onhandig in de zaal merk ik. Je prikt precies bij iedereen in de ogen, maar er ontstaat wel automatisch wat ruimte om je heen." Drinken halen gaat daardoor ook wat lastig. "Ik heb nog niet veel gedronken want ik ben behoorlijk irritant voor iedereen." De slogan achter z’n verhaal? Hij laat z’n korte leren broek zien: ‘Wie heeft me leren pijpen?’

Siem de biker steekt zo nu en dan bij feestgangers hun ogen uit (foto: Lobke Kapteijns)

Bij een lekker pilske hoort natuurlijk ook een goede bodem. "Een lekker delleke", vertelt Nienke in haar frikandel speciaal-pak. Samen met Simone is ze geheel in stijl. "Wij zijn heel speciaal, dus daarom zijn wij zo verkleed." De outfits van zo'n twee meter lang zijn gemaakt door de moeder van Nienke. "Dat hebben we niet zelf gedaan, daar hebben wij onze mensen voor. Mijn moeder en tante hebben dit helemaal zelf gemaakt. Het was veel werk, daar geef ik ze graag wat credits voor." Ondertussen krijgen de dames geregeld reacties van andere feestgangers. Met als meest gestelde vraag: is 't niet warm? "En dat is het zeker. En met plassen is het ook niet handig", vult Nienke aan. “Wij passen niet zo goed in het hokje.” En aan het eind van 3 Uurkes Vurraf hebben de dames er zelf ook behoorlijk honger van gekregen. "Wij gaan zo een frikandel speciaal eten uit de muur. Wij gaan vanaf nu alleen nog maar frikandellen eten.” En dat hebben ze ook gedaan, want niet lang na afloop stonden ze op Stratumseind bij de muur voor een lekker delleke.

Simone en Nienke zijn twee lekkere dellekes, heul speciaol (foto: Lobke Kapteijns).