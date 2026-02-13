Stint-directeuren vrijgesproken en carnaval van start: dit gebeurde vandaag

Van de uitspraak in de Stint-zaak tot de start van een winterse carnaval. Dit zijn de vijf verhalen die je vrijdag gelezen moet hebben.

De rechtbank heeft de Stint-directeuren vrijgesproken van het op de markt brengen van een ondeugdelijk product dat leidde tot het fatale ongeluk in Oss in 2018. De directeuren zijn schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, maar krijgen hiervoor geen straf. De nabestaanden zijn verslagen door de uitspraak. Hier lees je het hele verhaal.

Peter Gillis reageert op berichtgeving over zijn plannen voor negen vakantieparken in Kroatië. Hij beweert dat de plannen serieus en vergevorderd zijn, ondanks dat lokale bestuurders en grondeigenaren aangeven van niets te weten. Volgens hem heeft hij wel degelijk opties op de grond. Check het hier.

Het carnavalsweekend wordt een winters festijn met temperaturen rond het vriespunt. Zaterdag blijft het droog met zon, zondag valt er eerst sneeuw die later overgaat in regen. Een stevige noordenwind maakt het extra koud. Hier lees je de weersverwachting.

Klassenassistent Wesley W. uit Helmond moet acht jaar de cel in voor het misbruiken van twintig jonge kinderen en het in bezit hebben van tienduizenden foto’s en video’s met kinderporno. Ook krijgt de 26-jarige Helmonder tbs met dwangverpleging. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag besloten. Lees hier meer over de uitspraak.

Tijdens carnaval lallen we heel wat uurtjes mee met de leukste liedjes, maar eenmaal in je bed kunnen je oren gaan suizen. Dat is een teken dat je gehoor het zwaar te voorduren heeft gehad. Klinisch fysicus-audioloog Thijs Thielemans heeft tips om de kans op tinnitus of oorsuizen na carnaval een stuk kleiner te maken. Hier lees je ze allemaal.