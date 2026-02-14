Zonder de Kneupe in huiskamer van Jan kan de carnaval niet beginnen

Carnaval hangt aan elkaar van tradities, groot en klein. Drie Uurkes Vurraf, de optochten door de straten en het onthullen van Knillis in Oeteldonk: het zijn tradities waar duizenden mensen op afkomen. Maar de echte carnavalsvierders hebben zo ook allemaal hun eigen vaste gebruiken. Het Kneupeconcert in de woonkamer van Jan Bols in Vught bijvoorbeeld. Elk jaar een vaste waarde voor een handjevol carnavalsvierders.

"Hee ja, Jan Bols!", klinkt het in de tuin van Jan Bols in Vught. Het is een gezellige boel. Carnavalsvereniging de Kneupe trapt traditiegetrouw carnaval af door samen muziek te maken onder het genot van een biertje en een worstenbroodje. Normaal gesproken staan ze met z'n allen in de huiskamer van Jan, maar met het lekkere zonnetje staan ze dit jaar gewoon buiten. "In 1987 zijn we begonnen met de Kneupe. We hielden altijd een kroegentocht maar dan kregen we een hele hese stem, dus toen zijn we maar een instrument gaan spelen", vertelt Jan lachend. "We begonnen in de kroegen, maar tegenwoordig zijn er bijna geen kroegen meer open in Vught, dus doen we het maar in de huiskamer." Van voetballen naar blazen

Zes jaar geleden sloot een jongere generatie zich aan bij de Kneupe, ze noemen zich de Bende van Gijs. "Dat zijn allemaal voetballers die niet zo goed kunnen voetballen, dus zijn ze maar gaan blazen", grapt Jan.