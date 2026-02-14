Zonder de Kneupe in huiskamer van Jan kan de carnaval niet beginnen
Carnaval hangt aan elkaar van tradities, groot en klein. Drie Uurkes Vurraf, de optochten door de straten en het onthullen van Knillis in Oeteldonk: het zijn tradities waar duizenden mensen op afkomen. Maar de echte carnavalsvierders hebben zo ook allemaal hun eigen vaste gebruiken. Het Kneupeconcert in de woonkamer van Jan Bols in Vught bijvoorbeeld. Elk jaar een vaste waarde voor een handjevol carnavalsvierders.
"Hee ja, Jan Bols!", klinkt het in de tuin van Jan Bols in Vught. Het is een gezellige boel. Carnavalsvereniging de Kneupe trapt traditiegetrouw carnaval af door samen muziek te maken onder het genot van een biertje en een worstenbroodje. Normaal gesproken staan ze met z'n allen in de huiskamer van Jan, maar met het lekkere zonnetje staan ze dit jaar gewoon buiten.
"In 1987 zijn we begonnen met de Kneupe. We hielden altijd een kroegentocht maar dan kregen we een hele hese stem, dus toen zijn we maar een instrument gaan spelen", vertelt Jan lachend. "We begonnen in de kroegen, maar tegenwoordig zijn er bijna geen kroegen meer open in Vught, dus doen we het maar in de huiskamer."
Van voetballen naar blazen
Zes jaar geleden sloot een jongere generatie zich aan bij de Kneupe, ze noemen zich de Bende van Gijs. "Dat zijn allemaal voetballers die niet zo goed kunnen voetballen, dus zijn ze maar gaan blazen", grapt Jan.
Het gaat om de voetballers van het vierde elftal van voetbalvereniging Zwaluw uit Vught. Een van de jongens vertelt: "Voetbal is een leuk spelletje, maar dit is ook heel leuk. We begonnen zes jaar geleden met nog veel meer jongens, maar sommigen zijn helaas afgehaakt. Maar wij vinden het nog steeds heel leuk om te doen." Elk jaar maken ze een nieuw nummer, in totaal zitten er nu dus zes liedjes in het repertoire.
300 worstenbroodjes
Het draait niet alleen om de muziek, ook de worstenbroodjes zijn een belangrijk onderdeel van hun carnavalstraditie, vertelt een van de jongens van de Bende van Gijs. "Ze zijn gemaakt door de buurvrouw en zij is een bakkersdochter. Ze maakt ze alleen in grote hoeveelheden. We zijn hier nu met 75 man en die krijgen allemaal vier worstenbroodjes de neus."
Naast de Kneupe en de Bende van Gijs, is er ook nog publiek in en rondom de tuin van Jan. "Het is altijd heel leuk en gezellig en we hebben er ieder jaar een lekker zonnetje bij. Op carnavalszaterdag schijnt altijd de zon", vertelt een vaste bezoeker.
Het Gouden Schavotje
Deze editie van het Kneupeconcert is extra speciaal want de Bende van Gijs heeft dit jaar een voetstuk uitgereikt aan Jan, het Gouden Schavotje. "Omdat hij altijd zijn huis en tuin beschikbaar stelt voor het warmdraaien van carnaval."
Een goed begin van de carnaval voor de Kneupe en de Bende van Gijs. Na een middag vol muziek duiken ze zaterdagavond in Vught de kroeg in.