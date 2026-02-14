Erwin wint carnaval van z'n leven: 'Je kunt me wegdragen'

We gaan even terug naar de Elfde van de Elfde. Erwin Snoeren uit Kaatsheuvel viert feest in Den Bosch en ziet Roeptoetgat-reporter Tappie Thijs staan. Hij houdt het niet meer en brult de meest wilde kreten uit, want hij weet dat hij 'Carnaval van je leven' heeft gewonnen. En dat betekent dat Roeptoetgat hem helemaal in de watten legt met carnaval. In het radioprogramma Dweilradio vertelde hij zaterdagochtend hoe hij zijn zorgeloze carnaval is begonnen.

"Je kunt me wegdragen", zei een ultiem gelukkige Erwin op de Elfde van de Elfde toen hij de carnaval van zijn leven won. Vrijdag was het dan eindelijk zover: hij trapte 'Carnaval van je leven' officieel af op 3 Uurkes Vurraf. Ronny Balk belde hem zaterdagochtend om te horen hoe het met hem gaat. Erwin nam fris en fruitig en met nog heldere stem op. "Het gaat nog keigoed", zegt de Kaatsheuvelnaar. "Het was niet de eerste keer dat ik bij 3 Uurkes was, maar dit was wel de mooiste. Ik had me er ontzettend op verheugd en het was fantastisch. We waren met wat meer mensen, want een vriend van me had kaarten gewonnen. Én ik heb nog met Bassie en Adriaan staan buurten."

"Natuurlijk gaan we vanavond naar de kroeg, ik heb ook munten gekregen van Omroep Brabant."

Hij is alweer helemaal klaar voor het zaterdagprogramma. "We zijn bij de sleuteloverdracht geweest en van mij mogen de blaaskapellen nu wel gaan beginnen. We zijn dus weer lekker aan het carnavallen in Turfstekerslaand." Omroep Brabant zorgde onder andere voor een nieuw pèkske voor Erwin en de taxi voor vanavond is geregeld, net als een vette hap. "Natuurlijk gaan we vanavond naar de kroeg, ik heb ook munten gekregen van Omroep Brabant." Roeptoetgat belt iedere dag om 11.11 uur tijdens Dweilradio even met Erwin om te peilen hoe de zaken ervoor staan.