Dit is misschien wel de eerste carnavalsbaby van Brabant

Vandaag om 14:48 • Aangepast vandaag om 15:06
Carnavalsbaby geboren in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven (foto: Catharina Ziekenhuis).
Vrijdagmiddag om 15.19 uur is ze geboren. Fenne van de Gevel is de eerste carnavalsbaby in Eindhoven. En daarmee misschien ook wel de eerste carnavalsbaby van heel Brabant.  

Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

3 Uurkes Vurraf was 19 minuten aan de gang toen Fenne ter wereld kwam. Goede kans dat ze dus de eerste carnavalsbaby was. 

Helemaal zeker weten doen we het niet: ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zijn vrijdagmiddag carnavalsbaby's geboren. Drie kleine Oeteldonkertjes zagen daar het levenslicht. 

Voor de ouders van Fenne en alle anderen die 3 Uurkes hebben gemist (of nog even willen nagenieten) hier kun je de uitzending nog eens terugkijken.

Genieten van alle uitzendingen van 3 Uurkes Vurraf van de afgelopen jaren? Bekijk ze op onze gratis streamingdienst Brabant+.

