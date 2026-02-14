Dit is misschien wel de eerste carnavalsbaby van Brabant

Vrijdagmiddag om 15.19 uur is ze geboren. Fenne van de Gevel is de eerste carnavalsbaby in Eindhoven. En daarmee misschien ook wel de eerste carnavalsbaby van heel Brabant.

3 Uurkes Vurraf was 19 minuten aan de gang toen Fenne ter wereld kwam. Goede kans dat ze dus de eerste carnavalsbaby was.

Helemaal zeker weten doen we het niet: ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zijn vrijdagmiddag carnavalsbaby's geboren. Drie kleine Oeteldonkertjes zagen daar het levenslicht.

