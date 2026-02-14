Te druk in Breda: 'Kom niet meer naar binnenstad'

Het is halverwege de middag en de gemeente Breda is vol met carnavalsvierders. De gemeente roept op om niet meer naar de stad te komen. De Havermarkt en Haven zijn al tijdelijk afgesloten.

Volgens de gemeente kun je het beste de polonaise doen op het Kasteelplein, Veemarktplein en de Sint Janstraat.

Eerder werden al verschillende hekken gesloten om de drukte in de stad enigszins in te tomen. Het advies was om de instructies op de ledschermen te volgen voor een alternatieve route.

'Doe je polonaise op een andere plek'

Maar inmiddels is het dus zo druk in Kielegat dat de gemeente oproept om niet meer naar de stad te komen. "Breda raakt vol! Kom er niet meer naartoe", meldt de gemeente. "Ben je er al? Doe je polonaise op een rustigere plek en houd de ledschermen in de gaten."

De stad is dus goed gevuld met carnavalvierders. Maar volgens een van hen moet je de juiste plekken zien te vinden. "Je moet een beetje je plekje zoeken. We hebben hier genoeg ruimte, zoals je kan zien", zegt hij.

