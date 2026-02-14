NAC wint degradatiekraker en klimt paar plekken op de ranglijst

NAC heeft drie zeer belangrijke punten gepakt in de strijd om handhaving in de Eredivisie. Door een laat doelpunt van Clint Leemans wonnen de Bredanaars zaterdagavond de degradatiekraker tegen Heracles Almelo met 0-1. NAC klimt daardoor van de achttiende naar de zestiende plaats.

NAC was met 23 doelpunten de minst scorende ploeg in de Eredivisie en het waarom van dat gebrek aan doelpunten werd voor rust duidelijk in Almelo. Zo werd Moussa Soumano diep gestuurd, maar de aanvaller wist oog in oog met doelman Remko Pasveer niet te scoren. Ook zijn ervaren compagnon in de voorhoede, André Ayew, liet een kans liggen. De ploeg uit Almelo lukte het op een kopkans uit een corner na niet om gevaarlijk te worden.

Hoe afwachtend de eerste helft was, zo leuk was de tweede helft. Zo was NAC met een schot op de paal dicht bij de 0-1, maar kort daarna had Heracles Almelo-verdediger Mike te Wierik pech met een knal op de lat. Na 63 minuten was het de thuisploeg die op voorsprong kwam. Althans, dat dacht Naci Ünüvar, maar het voormalig Ajax-talent deed dat vanuit buitenspelpositie. Een paar minuten later kwam hij weer alleen voor het doel van NAC-doelman Daniel Bielica en was de paal het eindresultaat.

NAC-middenvelder Max Balard gaat een duel aan met Naci Ünüvar (foto: Dennis Bresser/Orange Pictures).

Een kleine tien minuten voor tijd konden de supporters in het uitvak voor het eerst juichen. Scheidsrechter Danny Makkelie floot na een handsbal in eerste instantie voor een vrije trap, maar de VAR beoordeelde het moment als een penalty. Leemans wist wel raad met dit buitenkansje en schoot raak vanaf elf meter: 0-1. De slotfase was spannend, maar in de stand gebeurde er, ondanks een goede kans van Ayew, niets meer. En zo won NAC na elf duels weer eens en voor het eerst sinds 7 december 2024 een uitwedstrijd in de Eredivisie. De selectie kan terug naar het drukke Breda voor een carnavalsfeest,