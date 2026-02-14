Advertentie
Statiegeldjagers lopen achter de optocht in Lampegat aan
Vandaag om 18:59
De optocht in Lampegat (Eindhoven) was nog maar nét voorbij of de statiegeldjagers melden zich al. Na de laatste wagens gingen diverse mensen direct op zoek naar blikjes. Met grote zakken werden ze massaal verzameld, ondanks een blik- en glasverbod in het centrum.
Op het 18 Septemberplein stonden twee automaten van Statiegeld Nederland, waar inmiddels een flinke rij stond. De verdiensten liepen flink op, tot wel 50 euro per volle zak.
Na het inleveren gingen de statiegeldzoekers direct weer het centrum in, op zoek naar nog meer blikjes.
Bekijk hier de foto's:
