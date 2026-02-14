Pastoor 'ontvoerd' na carnavalsoptocht: confetti en Flügel als losgeld

Pastoor Pieter Scheepers is 'ontvoerd' na de optocht in Mierlo-Hout zaterdagmiddag. Gemaskerde mannen namen de pastoor mee in een legerauto en deelden pamfletten uit in het publiek. Om de pastoor zondagochtend weer terug in de kerk te hebben om de carnavalsmis te leiden, is er werk aan de winkel voor de drie carnavalsverenigingen van Mierlo-Hout. "Dat wordt nog een heel gedoe."

Het is traditie in Mierlo-Hout dat de prins carnaval een aantal weken voor carnaval wordt 'ontvoerd'. "Dan gaan wij als bestuur en prinsbegeleiding op zoek naar de prins", vertelt Ruud van de Westerlo, voorzitter van CV De Kluppels. Dit keer was het niet de prins, maar de pastoor die verdween. Na de drukbezochte optocht werd het publiek verrast. "Het was een fantastische optocht en we stonden op het plein voor de prijsuitreiking, toen de pastoor opeens werd meegenomen." In eerste instantie had niet iedereen door wat er gebeurde. "Iedereen loopt in carnavalskleding, dus het viel niet zo op. Maar later werd duidelijk dat die mannen ontvoerders waren en bleef het publiek verbouwereerd achter."

Confetti en Flügel als losgeld

Wanneer de prins normaal gesproken wordt 'ontvoerd', nemen de ontvoerders altijd wel even contact op met Ruud als voorzitter van de carnavalsvereniging. "Dat hebben ze nu niet gedaan. Uiteindelijk kreeg ik via een onbekend nummer een lijst met eisen van de Raad van de Rebelse Engelen." En die lijst met eisen voor het losgeld is niet mis. Alle drie de carnavalsverenigingen die bij de bekende carnavalsmis van Pastoor Scheepers aanwezig zijn, moeten aan het werk. "We moeten allemaal elf zakjes met 111 stuks confetti in verschillende kleuren aanleveren en drieëndertig flesjes Flügel."

'Vermissingsbericht' van Pastoor Scheepers (foto: Ruud van de Westerlo).