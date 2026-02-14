Pastoor 'ontvoerd' na carnavalsoptocht: confetti en Flügel als losgeld
Pastoor Pieter Scheepers is 'ontvoerd' na de optocht in Mierlo-Hout zaterdagmiddag. Gemaskerde mannen namen de pastoor mee in een legerauto en deelden pamfletten uit in het publiek. Om de pastoor zondagochtend weer terug in de kerk te hebben om de carnavalsmis te leiden, is er werk aan de winkel voor de drie carnavalsverenigingen van Mierlo-Hout. "Dat wordt nog een heel gedoe."
Het is traditie in Mierlo-Hout dat de prins carnaval een aantal weken voor carnaval wordt 'ontvoerd'. "Dan gaan wij als bestuur en prinsbegeleiding op zoek naar de prins", vertelt Ruud van de Westerlo, voorzitter van CV De Kluppels.
Dit keer was het niet de prins, maar de pastoor die verdween. Na de drukbezochte optocht werd het publiek verrast. "Het was een fantastische optocht en we stonden op het plein voor de prijsuitreiking, toen de pastoor opeens werd meegenomen."
In eerste instantie had niet iedereen door wat er gebeurde. "Iedereen loopt in carnavalskleding, dus het viel niet zo op. Maar later werd duidelijk dat die mannen ontvoerders waren en bleef het publiek verbouwereerd achter."
Confetti en Flügel als losgeld
Wanneer de prins normaal gesproken wordt 'ontvoerd', nemen de ontvoerders altijd wel even contact op met Ruud als voorzitter van de carnavalsvereniging. "Dat hebben ze nu niet gedaan. Uiteindelijk kreeg ik via een onbekend nummer een lijst met eisen van de Raad van de Rebelse Engelen."
En die lijst met eisen voor het losgeld is niet mis. Alle drie de carnavalsverenigingen die bij de bekende carnavalsmis van Pastoor Scheepers aanwezig zijn, moeten aan het werk. "We moeten allemaal elf zakjes met 111 stuks confetti in verschillende kleuren aanleveren en drieëndertig flesjes Flügel."
Een heel gedoe
En daar blijft het niet bij. "Zondagochtend om negen uur moeten we een foto aanleveren met de hele carnavalsvereniging voor de deur van de kerk en een filmpje waarin onze prins het liedje 'In de naam van Jezus' van Mart Hoogkamer zingt." Dat laatste is volgens Ruud geen probleem. "Onze prins kan er wel wat van, dus dat komt goed."
Maar om aan alle eisen van het losgeld te voldoen, wordt het nog aanpoten volgens de voorzitter. "Dat wordt nog een heel gedoe. Wij zitten zelf middenin de organisatie van onze eigen carnavalsevenementen. We hebben net een optocht en prijsuitreiking achter de rug en zijn alles klaar aan het zetten voor vanavond."
Pastoor is actieve caranvalsvierder
Wie er achter de ludieke actie zit, is voor CV De Kluppels nog een raadsel. "Ik zou niet weten wie het is, maar ik heb wel een donkerbruin vermoeden dat iemand van de blaaskapel er wat mee te maken heeft."
Dat dit keer juist de pastoor is ontvoerd, is uniek. Pastoor Scheepers is altijd erg betrokken bij carnaval in Mierlo-Hout. "Onze pastoor is een fantastische man die heel veel voor onze vereniging doet. Hij is een hele actieve carnavalsvierder en houdt ook altijd een grote carnavalsmis."
Of die mis morgenochtend door kan gaan, is dus nog even afwachten. De carnavalsverenigingen gaan in ieder geval aan de slag met de eisen voor het losgeld. "Als het goed is, zitten wij morgen om tien uur in de kerk", lacht Ruud.