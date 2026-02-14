Zo vieren expats carnaval in Lampegat: 'Alle ellende even vergeten'

Heel wat expats keken zaterdagmiddag hun ogen uit in Lampegat (Eindhoven). Voor velen is een optocht niet iets alledaags en dus komen ze graag een kijkje nemen. "Het doet me denken aan de kleurrijke festivals in India."

Ook Hafiz en zijn vrouw Hajar doen Eindhoven aan. Ze woonden eerder twee jaar in Venlo waar ze het Limburgse carnaval al eens vierden. Sinds een paar maanden is het echtpaaar in Eindhoven neergestreken en zien ze voor het eerst de carnavalsoptocht in Lampegat. “We willen graag weten wat hier leeft en hoe het gevierd wordt”, legt Hafiz uit. Dat is ook de reden dat een gek pèkske nog ontbreekt volgens hem: “We willen het eerst eens leren begrijpen en als dat gelukt is, gaan we ons verkleden”, zegt de goedlachse Maleisiër. Hun dochtertje Hana heeft het al wel begrepen en draagt een masker van de Transformers. Ze doet er voor de foto ook meteen een bijpassend pasje bij.

Hafiz geniet met zijn vrouw Hajar en dochter Hana van de Lampegatse optocht (foto: Lobke Kapteijns).



Sinawo en Kealan deinen vrolijk mee op de muziek van een voorbijkomende dweilband, alsof ze nooit eerder gedaan hebben. Maar de Zuid-Afrikanen wonen nu tien maanden in Nederland en doorleven het feest der zotten voor het eerst. “Ik houd wel van een beetje gekkigheid op z’n tijd, het mag allemaal wel wat losser in het dagelijkse leven. Dus dit feest bevalt me wel”, zegt de 27-jarige Sinawo stellig. Hij trok een clownspak aan: “Ik kon zo snel niks anders bedenken”. Eén ding is zeker: “We blijven tot laat”, lacht hij.

Sinawo en Kealan uit Zuid-Afrika houden wel van de gekkigheid rond carnaval (foto: Lobke Kapteijns).

Het familiaire karakter van carnaval bevalt Sua uit Korea wel. Samen met haar man Cian en zoon Kilian heeft ze veel leut in Eindhoven. “In Korea is het niet gebruikelijk om met je kind naar feesten te gaan, maar hier is het allemaal heel gezinsvriendelijk”, legt ze uit. “We zijn hier nu samen met mensen uit Duitsland en ook uit Nederland. We vinden het belangrijk om mensen te leren kennen." Zo dadelijk staat er nog een carnavalsdiner op het menu: “We eten met z’n allen paëlla.”

Sua (links met gele muts) viert carnaval met een hele bups vrienden uit binnen- en buitenland (foto: Lobke Kapteijns).

Rupesh komt uit Mumbai (India) en viert al tien jaar carnaval in Lampegat. Hij kan er geen genoeg van krijgen. “Het brengt mensen vreugde, iedereen ziet er kleurrijk uit. Het doet me denken aan de kleurrijke festivals in India. Mensen zijn blij, hebben het naar hun zin en vergeten alle ellende even. Daar wil ik graag onderdeel van zijn, het geeft me energie.” Waar hij voorheen vier dagen op pad ging, viert hij het tegenwoordig één of twee dagen. “We drinken en dansen in de stad en we vieren het bij mensen thuis. Dan koken we Indiaas, maar onze kleding is Nederlands”, vertelt hij terwijl hij naar de papegaai op z’n hoofd wijst.

Rupesh en zijn vrouw Rachana vieren al jaren carnaval in Lampegat (foto: Lobke Kapteijns).

“We missen zelf nog een kleurrijke outfit maar we hebben ons dochtertje alvast opgetuigd”, legt Pratham uit. Hij en zijn gezin wonen vier jaar in Eindhoven. “En we zijn blij dat we weer lekker naar buiten kunnen en dat iedereen op straat is. In de winter zitten we veel binnen en dat is best saai”, legt zijn vrouw uit. Pratham is enthousiast over carnaval. “Iedereen heeft het heel erg naar de zin en je ervaart overal vrijheid.” Eens per jaar gaan ze een maandje terug naar India. “Ook dan bezoeken we festivals, zo gaan we naar het Diwali festival”.

Pratham en zijn gezin houden van festivals en dus ook van carnaval (foto: Lobke Kapteijns).

Een groepje mensen staat langs de kant zichtbaar te koukleumen. Zodra de optocht op z'n einde loopt, vliegen ze allemaal de overdekte én verwarmde Heuvelgalerie in. “Ik snap niet hoe al die verklede mensen dat doen zonder jas, het is hier zo koud”, vraagt de Indiase Priya zich af. Samen met haar gezin en twee andere gezinnen vieren ze al zo’n vijf jaar carnaval. “Onze kinderen vinden het heel interessant, ze vieren het ook op school en hebben gekke harendag.” Haar man heeft een heel andere reden om enthousiast te worden van carnaval. Gewapend met selfiestick rent hij plots weer naar buiten. Er komt nog één laatste praalwagen voorbij. “Ik maak met mijn 360-graden camera filmpjes voor m’n Indiase Instagram-account. Daar kunnen vrienden en familie zien wat we hier meemaken”, vertelt hij trots.

Voor Pindu is het juist de eerste keer carnaval, dat is ook de reden dat ze nog niet verkleed is. Ze is enthousiast over het toch best bijzondere fenomeen. “De parade, de kleuren en de mooie kostuums: het is zo mooi om te zien.” Ze weet al wat ze zou kunnen dragen volgend jaar: “Misschien verkleed als een van de Indiase filmsterren of in een Indiase bloemenjurk.”