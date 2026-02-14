Havermarkt en Haven weer bereikbaar in Breda

De drukte in Breda neemt langzaam af. "De Havermarkt, Haven en verschillende hekken zijn weer open", laat de gemeente weten. Eerder deze zaterdag werd nog opgeroepen vooral niet meer naar de stad te komen, het werd er te druk.

De Havermarkt en de Haven werden afgesloten en carnavalsvierders werden geadviseerd om de polonaise liever in te zetten op het Kasteelplein, Veemarktstraat en de Sint Janstraat.

Inmiddels kan er dus weer overal in de stad worden gehost en gefeest. In onderstaande video zie je hoe druk het was, eerder deze zaterdag.