Drama voor Tilburgse shorttracker: diskwalificatie kost hem de halve finale

Vandaag om 20:47 • Aangepast vandaag om 21:04
Friso Emons tijdens zijn kwartfinale (foto: Robin van Lonkhuisen / ANP).
Voor shorttracker Friso Emons is zijn Olympisch debuut uitgelopen op een drama. De 27-jarige Tilburger eindigde in de kwartfinale als tweede, maar werd vanwege een valpartij in de race gediskwalificeerd door de jury.

Emons reed een sterke kwartfinale, maar in een bocht kwam hij in aanraking met een shorttracker uit Oekraïne. Dit contact leidde tot een valpartij van de Oekraïner en de Italiaan Pietro Sighel.

De Tilburger werd tweede in de kwartfinale en dat was genoeg voor een plek in de halve finale. De jury besloot echter om hem te diskwalificeren. "Ik reed een beetje op gevoel en zag hem niet meer. Ik had er wel wat ruimer omheen gemoeten", geeft hij direct na afloop toe tegen de NOS. "Tijdens de rit dacht ik al van 'oei'. Ik wist dat dit de verkeerde kant op kon vallen. Dit is erg jammer."

Voor Friso Emons was het zijn Olympische debuut. Dat hij een ticket veroverde voor Milaan, was voor hem al  een overwinning

Voor Emons wacht hoogstwaarschijnlijk nog een kans deze Spelen bij de aflossingsploeg. Op maandag 16 februari is de halve finale, de finale op vrijdag de 20ste.

