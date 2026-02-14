Zo komt Vieze Jack tot rust in een carnavalstijd vol optredens

Het zijn drukke tijden voor de carnavalsartiesten. Waar wij gewone stervelingen hossen en dweilen waar het ons uitkomt, hebben zij een een tourschema waar je soms 'u' tegen zegt. En zie in al dat carnavalsgeweld maar eens overeind te blijven. Maar daar heeft Vieze Jack zo zijn methoden voor, verklapt hij.

Vieze Jack was zaterdag te gast in het Fijnfisjenie Café om op te treden. Na afloop sprak hij presentator Jordy Graat, die hem vroeg hoe Vieze Jack het volhoudt, zo'n carnavalsperiode.

"Links van me staat masseuse Daphne en rechts staat Deborah. Die is heel goed met haar, eh, stembanden", begint Jack te vertellen. "We hebben een paar optredens en daarna begint pas de echte show", grapt hij. "De afterparty."