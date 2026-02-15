Door Ralph zie jij vette droneshots tijdens de Olympische Winterspelen

Met een zelfgemaakte drone en een VR-bril op z'n hoofd sjeest Ralph Hogenbirk uit Eindhoven achter de atleten van de bobsleebaan aan. Hij is een van de beste dronebestuurders ter wereld. En dit is hoe hij het doet.

Laten we vooropstellen: Ralph is geen nieuw gezicht. Hij wist al eens ononderbroken de racewagen van Max Verstappen achterna te vliegen op het legendarische circuit van Silverstone in Engeland en hij doet aan professioneel droneracen . Een grote speler dus, die zijn baan in de IT kon opzeggen om fulltime dronepiloot te worden.

Maar Ralph is geen 'gewone' dronepiloot. 'Gewone' drones zijn hem veel te langzaam. "Een racedrone gaat bijna twee keer zo snel", legt hij uit bij het Jeugdjournaal . Snel genoeg om Max Verstappen bij te houden. Of om bobsleeërs achterna te vliegen tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan.

Dat doet hij nu, namelijk. Ralph zit in een wit tentje, nét buiten de bobsleebaan in Milaan, waar hij samen met zijn spotter achter de bobsleeërs, rodelaars en skeletonners aanvliegt. Naast de tent staat een grote zendmast, waardoor de Eindhovenaar bereik heeft over het hele terrein.

Hij bestuurt de drone met zijn controller in zijn handen en een videobril op zijn neus. Daardoor ziet hij precies wat de camera van zijn drone 'ziet'. "Alsof ik vlak achter de atleten aan zit, eigenlijk."

Zijn drone heeft hij zelf gemaakt. Die is klein en licht, zodat hij de razendsnelle sporters goed kan bijhouden. Maar zonder goede voorbereiding is de dronepiloot nergens. Hij moet de baan van binnen en van buiten kennen.