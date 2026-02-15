Rotterdammers pakken de trein naar Brabant: 'Die tradities leren we wel'

Voor veel Brabantse carnavalsvierders is het een grote ergernis: treinen vol bovensloters die richting de provincie trekken om carnaval te vieren. Vanuit Rotterdam Centraal vertrokken er heel wat richting Brabant en de collega's van RTV Rijnmond gingen verhaal halen.

Waarom ze richting Brabant gaan? "Omdat ik wil gaan zuipen", roept een van de jongens in de video. Dat ze de echte carnavalstraditie niet kennen, vinden ze geen probleem. "Die leren we vanzelf wel kennen."