Boemeldonck geniet onder een stralend zonnetje van de optocht

Een heerlijk zonnetje bij de optocht in Boemeldonck (Prinsenbeek). Daar trekken zondagmiddag 78 groepen en wagens door de straten. En daar genieten zo'n 40.000 toeschouwers volop van.

Voordat de optocht kon beginnen, was het nog even flink passen en meten om de enorme wagens door de straten te manoeuvreren. En er werd ook tot het laatste moment nog hard gewerkt. De laatste wagen was na maanden werken vannacht pas om twee uur klaar. Wat een passie.

Bij de start van de optocht was er ook ruimte voor een belangrijke traditie: de onthulling van de prins. Hij geeft dan ook het letterlijke startschot van de optocht. Prins Ko de Zestigste, veel succes!

Een gigantische pan snert

Langs de route staan veel mensen te genieten, waaronder de familie Kremers. Dat mag ook wel, want Thijs Kremers heeft een gigantische pan snert gemaakt. "Nadat ik een foto maakte, bleek niet alleen het zonnetje voor warmte te zorgen", zegt onze verslaggever Thijs (niet te verwarren met die andere Thijs).

De familie bood Thijs (onze verslaggever dus) direct een kopje soep aan. Het was heerlijk, zegt hij. “We hebben ook nog honderd frikandellen, dus als je nog even blijft kan je die ook krijgen zo”, grapt Thijs.