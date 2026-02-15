Veldhoven maakt zich op voor de langste polonaise ter wereld

Met op z’n minst 1233 mensen een polonaise lopen. Dat moet lukken, toch? In Veldhoven wordt maandagavond een poging gedaan om het wereldrecord langste polonaise ter wereld te vestigen. Het idee komt van tv-icoon en Fijnfisjenie Café-stamgast Lucille Werner en is live te volgen via Omroep Brabant.

Eigenlijk zijn de regels vrij simpel: handjes op de schouders en niet meer loslaten. Tijdens de recordpoging moet je allebei de handen stevig op de schouders van de feestneus voor je houden. Loslaten mag pas als de hele stoet is gevormd. Biertjes moeten dus aan de kant en een toiletbezoek moet even wachten.

Iedereen mag meedoen

Er zijn op z’n minst 1233 mensen nodig om het record te vestigen. Maar in Brabant zou het ons toch moeten lukken om voor een flink grotere groep te gaan, of niet?! Alle carnavalsvierders zijn dus welkom: trek je mooiste pèkske aan, neem al je vrienden, de hele familie en je collega’s mee en help ons om het record te verbreken.