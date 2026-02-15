Veldhoven maakt zich op voor de langste polonaise ter wereld
Met op z’n minst 1233 mensen een polonaise lopen. Dat moet lukken, toch? In Veldhoven wordt maandagavond een poging gedaan om het wereldrecord langste polonaise ter wereld te vestigen. Het idee komt van tv-icoon en Fijnfisjenie Café-stamgast Lucille Werner en is live te volgen via Omroep Brabant.
Eigenlijk zijn de regels vrij simpel: handjes op de schouders en niet meer loslaten. Tijdens de recordpoging moet je allebei de handen stevig op de schouders van de feestneus voor je houden. Loslaten mag pas als de hele stoet is gevormd. Biertjes moeten dus aan de kant en een toiletbezoek moet even wachten.
Iedereen mag meedoen
Er zijn op z’n minst 1233 mensen nodig om het record te vestigen. Maar in Brabant zou het ons toch moeten lukken om voor een flink grotere groep te gaan, of niet?! Alle carnavalsvierders zijn dus welkom: trek je mooiste pèkske aan, neem al je vrienden, de hele familie en je collega’s mee en help ons om het record te verbreken.
De recordpoging is in de tent van Club Alaaf op parkeerterrein De Plaatse in Veldhoven. Stipt om zes uur maandagavond wordt begonnen. De Deurzakkers zijn er om je muzikaal aan te moedigen en heel Brabant kan live meekijken.
Vanuit het Fijnsfisjenie Café op Omroep Brabant TV wordt regelmatig geschakeld en via deze website en app kun je in een livestream checken of het lukt om het record naar onze provincie te halen.
Feest mee in het leukste carnavalscafé van Brabant
Het Fijnsfisjenie Café met Jordy Graat en z'n stamgasten is deze carnaval weer elke dag geopend. Vier samen met ons carnaval in het gezelligste café van Brabant. Bekijk de uitzendingen via onze gratis streamingdienst Brabant+.