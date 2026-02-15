'Ontvoerde' pastoor Pieter net op tijd bevrijd voor carnavalsmis

Pastoor Pieter Scheepers is net op tijd voor de carnavalsmis in Mierlo-Hout 'bevrijd.' Scheepers werd zaterdag na de optocht 'ontvoerd' en de daders eisten losgeld van de carnavalsverenigingen. Zondag werd de pastoor vlak voor de mis vrijgelaten en dus startte de mis gewoon om tien uur.

Tijdens de optocht van zaterdag werd de pastoor 'ontvoerd'. Normaliter is het traditie dat juist de prins ontvoerd wordt tijdens carnaval in Mierlo-Hout, maar dit jaar was de pastoor aan de beurt.

"Het was een fantastische optocht en we stonden op het plein voor de prijsuitreiking toen de pastoor opeens werd meegenomen", vertelde Ruud van de Westerlo, voorzitter van CV De Kluppels eerder.

De ontvoerders eisten losgeld: elf zakjes met 111 stuks confetti in verschillende kleuren en 33 Flügel-flesjes. Ook moesten ze zondagmorgen een foto en video voor de kerk aanleveren waarin de prins het liedje 'In de naam van Jezus' van Mart Hoogkamer zingt.

Dat is net op tijd gelukt, laat CV De Kluppels zondag weten. Net voor tien uur 's ochtends, de tijd dat de mis start, kwam de pastoor, met een aantal 'blauwe plekken' de Luciakerk binnengewandeld.

Ondanks de zichtbare nep-verwondingen, leidde Scheepers de carnavalsmis tot een succesvol einde.