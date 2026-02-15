Carnaval in vrieskou: ziekenhuis Tilburg rustig, EHBO Breda juist druk

De combinatie van carnaval, alcohol en winterkou heeft in Tilburg en Breda tot een verschillend beeld geleid bij hulpdiensten. In Tilburg bleef het op de spoedeisende hulp relatief rustig, terwijl de EHBO in Breda spreekt van een intensieve avond met meerdere gevallen van onderkoeling en alcoholvergiftiging.

In de nacht van zaterdag op zondag zakte de temperatuur tot ongeveer vijf graden onder nul. De gemeenten Tilburg, Breda en Den Bosch waarschuwden carnavalsvierders om zich goed warm aan te kleden . Ze gaven het advies om laagjes te dragen.

In het Tilburgse ziekenhuis Elisabeth-TweeSteden zorgde de kou niet voor extra spoedeisende hulp. “Zoals verwacht voor een carnavalsnacht: een aantal dronken mensen, wat kleine botbreuken, dat soort zaken”, laat een woordvoerder weten.

Bij de EHBO in Breda was het beeld anders. Daar was zaterdag sprake van een “intensieve avond”, vooral door incidenten die te maken hadden met onderkoeling en alcoholvergiftiging, meldt de gemeente Breda. Ondanks de drukte, die vroeg op gang kwam, konden de meeste zorgvragen ter plekke worden afgehandeld. Ook gingen mensen eerder naar huis dan in voorgaande jaren. Hoe het in Den Bosch was, is nog niet bekend.

Tips om jezelf warm te houden

In het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant gaf Ynte Boskman van het Rode Kruis tips om jezelf warm te houden tijdens koude feestdagen. Hoewel carnaval vaak gepaard gaat met bier en andere drank, is het volgens haar verstandig om hier bewust mee om te gaan.

“Alcohol verwijdt namelijk je bloedvaten, waardoor je sneller warmte verliest en het risico op onderkoeling toeneemt”, vertelt ze. Ze zegt wel dat een shotje Schrobbelèr niet per se averechts hoeft te werken. “Eentje moet wel kunnen. Het is toch carnaval.”