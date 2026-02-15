Navigatie overslaan

Politie waarschuwt voor zakkenrollers tijdens carnaval in Eindhoven

Vandaag om 13:38 • Aangepast vandaag om 14:34
Archieffoto

In Eindhoven wordt gewaarschuwd voor zakkenrollers in de horeca tijdens carnaval. De politie heeft daarom een Burgernet-melding verstuurd. De dieven hebben het met name gemunt op telefoons.

"Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee en berg waardevolle spullen goed op", aldus de politie. "Draag je tas zoveel mogelijk voor je en sluit 'm goed af, met de sluiting naar het lichaam."

Volgens de politie moet je je telefoon of portemonnee ook zeker niet in je achterzak stoppen.

Afgelopen carnavalsdagen werd ook in andere steden al gewaarschuwd voor zakkenrollers.

