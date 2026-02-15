Politie waarschuwt voor zakkenrollers tijdens carnaval in Eindhoven

"Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee en berg waardevolle spullen goed op", aldus de politie. "Draag je tas zoveel mogelijk voor je en sluit 'm goed af, met de sluiting naar het lichaam."



Volgens de politie moet je je telefoon of portemonnee ook zeker niet in je achterzak stoppen.



Afgelopen carnavalsdagen werd ook in andere steden al gewaarschuwd voor zakkenrollers.