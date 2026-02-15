Vader en zoon maken dixi's schoon: 'Het is goud om dit samen te doen'
Om drie uur vannacht ging de wekker voor vader Marco en zoon Jordy van Zon. Een uur later zijn ze liters urine en poep aan het opruimen in Tilburg. Al jaren maken ze samen dixi's schoon in Brabantse steden. "Hoe viezer hoe beter, want dan heb je de meeste eer van je werk", zegt Jordy.
Al jaren werken vader en zoon samen. "Toen ik klein was ging ik al met ons pap mee", vertelt Jordy. "Het is goud", reageert vader Marco, "om dit samen met je zoon te doen."
Twee keer per dag komen ze tijdens carnaval de dixi's schoonmaken in de regio Tilburg en Eindhoven. "Mensen staan soms te juichen als wij eraan komen", vertelt Jordy.
Door de jaren heen hebben de twee ook genoeg onverwachte zaken gevonden bij de toiletten. "Kunstgebitten, opblaaspoppen en mensen die hun roes uitslapen op de dixi", vertelt Jordi lachend.
De vrienden van Jordy snappen niet altijd waarom hij dit werk doet, vertelt hij. "Ze vinden het soms vies en gek, maar dat is dan maar zo. Ik ben veel te druk om me daar druk over te maken." Hij ziet zijn vrienden ook niet zo vaak want hij ligt op tijd in bed. "Ik vier carnaval tijdens mijn werk."
"Na zoveel jaar ruik je die lucht niet meer."
Vader Marco die laat zich nergens door weerhouden. 'Ik lag er om twee uur in en toen ging inderdaad een uur later de wekker. Dan moet je niet mauwen, maar gewoon gaan." Of hij met dit slaaptekort ook probeert zijn zintuigen uit te schakelen, ontkent hij. "Geloof me, na zoveel jaar ruik je de lucht niet meer die er hangt."