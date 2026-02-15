Vader en zoon maken dixi's schoon: 'Het is goud om dit samen te doen'

Om drie uur vannacht ging de wekker voor vader Marco en zoon Jordy van Zon. Een uur later zijn ze liters urine en poep aan het opruimen in Tilburg. Al jaren maken ze samen dixi's schoon in Brabantse steden. "Hoe viezer hoe beter, want dan heb je de meeste eer van je werk", zegt Jordy.

Al jaren werken vader en zoon samen. "Toen ik klein was ging ik al met ons pap mee", vertelt Jordy. "Het is goud", reageert vader Marco, "om dit samen met je zoon te doen."

Met een waterzuiger wordt het plaskruis uitgezogen, de ketchup wordt met een hogedrukspuit weggespoten (foto;Omroep Brabant).

Twee keer per dag komen ze tijdens carnaval de dixi's schoonmaken in de regio Tilburg en Eindhoven. "Mensen staan soms te juichen als wij eraan komen", vertelt Jordy.

Gewapend met hogedrukspuit en waterzuiger reinigen ze de dixi's en plaskruizen. Als toetje hebben ze dan ook nog nieuwe wc-rollen bij zich. "Het is heerlijk om dan de lachende blije gezichten te zien als wij langsgekomen zijn. Dat maakt dit werk zo leuk. Je maakt de mensen blij."

De hele dixi wordt met een hogedrukspuit schoongemaakt (foto: Omroep Brabant).

Door de jaren heen hebben de twee ook genoeg onverwachte zaken gevonden bij de toiletten. "Kunstgebitten, opblaaspoppen en mensen die hun roes uitslapen op de dixi", vertelt Jordi lachend. De vrienden van Jordy snappen niet altijd waarom hij dit werk doet, vertelt hij. "Ze vinden het soms vies en gek, maar dat is dan maar zo. Ik ben veel te druk om me daar druk over te maken." Hij ziet zijn vrienden ook niet zo vaak want hij ligt op tijd in bed. "Ik vier carnaval tijdens mijn werk."

"Na zoveel jaar ruik je die lucht niet meer."