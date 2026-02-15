Navigatie overslaan
VIDEO

Vader en zoon maken dixi's schoon: 'Het is goud om dit samen te doen'

Vandaag om 16:30 • Aangepast vandaag om 19:55
Vader Marco en zoon Jordy maken al jaren samen dixi's schoon (foto: omroep Brabant).
Vader Marco en zoon Jordy maken al jaren samen dixi's schoon (foto: omroep Brabant).

Om drie uur vannacht ging de wekker voor vader Marco en zoon Jordy van Zon. Een uur later zijn ze liters urine en poep aan het opruimen in Tilburg. Al jaren maken ze samen dixi's schoon in Brabantse steden. "Hoe viezer hoe beter, want dan heb je de meeste eer van je werk", zegt Jordy.

Profielfoto van Femke de Jong
Geschreven door
Femke de Jong

Al jaren werken vader en zoon samen. "Toen ik klein was ging ik al met ons pap mee", vertelt Jordy. "Het is goud", reageert vader Marco, "om dit samen met je zoon te doen."

Met een waterzuiger wordt het plaskruis uitgezogen, de ketchup wordt met een hogedrukspuit weggespoten (foto;Omroep Brabant).
Met een waterzuiger wordt het plaskruis uitgezogen, de ketchup wordt met een hogedrukspuit weggespoten (foto;Omroep Brabant).

Twee keer per dag komen ze tijdens carnaval de dixi's schoonmaken in de regio Tilburg en Eindhoven. "Mensen staan soms te juichen als wij eraan komen", vertelt Jordy. 

Gewapend met hogedrukspuit en waterzuiger reinigen ze de dixi's en plaskruizen.  Als toetje hebben ze dan ook nog nieuwe wc-rollen bij zich. "Het is heerlijk om dan de lachende blije gezichten te zien als wij langsgekomen zijn. Dat maakt dit werk zo leuk. Je maakt de mensen blij."
De hele dixi wordt met een hogedrukspuit schoongemaakt (foto: Omroep Brabant).
De hele dixi wordt met een hogedrukspuit schoongemaakt (foto: Omroep Brabant).

Door de jaren heen hebben de twee ook genoeg onverwachte zaken gevonden bij de toiletten. "Kunstgebitten, opblaaspoppen en mensen die hun roes uitslapen op de dixi", vertelt Jordi lachend.  

De vrienden van Jordy snappen niet altijd waarom hij dit werk doet, vertelt hij. "Ze vinden het soms vies en gek, maar dat is dan maar zo. Ik ben veel te druk om me daar druk over te maken." Hij ziet zijn vrienden ook niet zo vaak want hij ligt op tijd in bed. "Ik vier carnaval tijdens mijn werk."

"Na zoveel jaar ruik je die lucht niet meer."

Vader Marco die laat zich nergens door weerhouden. 'Ik lag er om twee uur in en toen ging inderdaad een uur later de wekker. Dan moet je niet mauwen, maar gewoon gaan." Of hij met dit slaaptekort ook probeert zijn zintuigen uit te schakelen, ontkent hij. "Geloof me, na zoveel jaar ruik je de lucht niet meer die er hangt."

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.