Lichtjesoptocht Berghem gaat ondanks code geel door

Goed nieuws in Berghem: de verlichte optocht in Knollenrijk gaat vanavond gewoon door. Vanaf vijf uur geldt in Brabant code geel vanwege sneeuw en gladheid. Er is door de gemeente extra gestrooid zodat de optocht zonder problemen door de straten kan trekken.

De sneeuwbuien bereiken ons pas in de namiddag. "De sneeuw trekt als een soort polonaise van west naar oost over de provincie", vertelt Johnny Willemsen van Weerplaza.

In Berghem worden vlak voor de start van de optocht de eerste sneeuwvlokken verwacht. "Daar zal het rond zes uur 's avonds beginnen", aldus de weerman. De optocht trekt vanaf zeven uur door de straten. We hebben overigens niet lang last van de sneeuw. In de loop van de nacht naar maandag gaat die over in regen. "Maandagochtend word je dan wakker met zo'n vieze drab", aldus Weerplaza.

Lees ook Sneeuw en gladheid op komst: code geel voor carnavalszondag