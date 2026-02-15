Navigatie overslaan
VIDEO

Deze traditie sjeest al dertig jaar door de straten van Knoepersriek

Vandaag om 14:45 • Aangepast vandaag om 15:43
In Sambeek, Knoepersriek, wordt al 30 jaar op carnavalszondag een beddenrace gehouden (foto: Omroep Brabant)
In Sambeek, Knoepersriek, wordt al 30 jaar op carnavalszondag een beddenrace gehouden (foto: Omroep Brabant)

De een met een duffere kop dan de ander rende zondagmorgen door de straten van Knoepersriek, Sambeek. Daar wordt al dertig jaar op carnavalszondag een beddenrace gehouden. Dit zorgt altijd voor de nodige hilariteit bij deelnemer en toeschouwer.

Profielfoto van Femke de Jong
Geschreven door
Femke de Jong

Het is idee is simpel. Het gaat in duo's waarvan de een op een bed met wielen zit en de ander zo hard mogelijk het bedvoertuig door de straten duwt. Ondertussen moeten ringen gestoken worden.  Iedere misgelopen ring betekent tien strafseconden erbij.

In Sambeek, Knoepersriek, wordt al 30 jaar op carnavalszondag een beddenrace gehouden (foto: Omroep Brabant)
In Sambeek, Knoepersriek, wordt al 30 jaar op carnavalszondag een beddenrace gehouden (foto: Omroep Brabant)

De deelnemers zijn natuurlijk enigszins verkleed. Zo is er een koning die zich laat duwen door een lakei. De prins Carnaval heeft zijn steek thuis gelaten en hem verruilt voor een warme muts die beter blijft zitten tijdens de hoge snelheden die gehaald worden. 

De prins ziet deze ochtend wat bleekjes en de snelheid en nauwkeurigheid liet ook de wensen over. "Ach, ik had vannacht niet de beste voorbereiding maar volgend jaar ben ik er weer en dan ga ik ervoor!"

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.