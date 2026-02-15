Deze traditie sjeest al dertig jaar door de straten van Knoepersriek

De een met een duffere kop dan de ander rende zondagmorgen door de straten van Knoepersriek, Sambeek. Daar wordt al dertig jaar op carnavalszondag een beddenrace gehouden. Dit zorgt altijd voor de nodige hilariteit bij deelnemer en toeschouwer.

Het is idee is simpel. Het gaat in duo's waarvan de een op een bed met wielen zit en de ander zo hard mogelijk het bedvoertuig door de straten duwt. Ondertussen moeten ringen gestoken worden. Iedere misgelopen ring betekent tien strafseconden erbij.

De deelnemers zijn natuurlijk enigszins verkleed. Zo is er een koning die zich laat duwen door een lakei. De prins Carnaval heeft zijn steek thuis gelaten en hem verruilt voor een warme muts die beter blijft zitten tijdens de hoge snelheden die gehaald worden.

De prins ziet deze ochtend wat bleekjes en de snelheid en nauwkeurigheid liet ook de wensen over. "Ach, ik had vannacht niet de beste voorbereiding maar volgend jaar ben ik er weer en dan ga ik ervoor!"