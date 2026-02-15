Navigatie overslaan

Mascotte van Quarantaine Boys onder hun ogen gestolen, groene vis gezocht

Vandaag om 16:10
De Quarantaine Boys met hun vis die nu vermist wordt (foto: De Quarantaine Boys)
Tijdens het optreden van De Quarantaine Boys in Paddenriek (Wanroy)  is zaterdagavond onder hun ogen hun mascotte gestolen. "Er was een man in een gele outfit met dito kleur vissershoed die onze groene vis pakte en ermee naar buiten rende. Wij konden niks doen want we waren aan het optreden."

De vier mannen van De Quarantaine Boys willen hun vis heel graag terug. "Wij hebben hem vier jaar geleden speciaal laten maken door een bouwclub uit Oud-Gastel waar wij vandaan komen. Voor ons is die vis iconisch en van onschatbare emotionele waarde. Wij willen hem heel graag terug", zegt Lars Leenaerts van De Quarantaine Boys .

Op sociale media hebben de carnavalsartiesten uit Oud-Gastel ondertussen een opsporingsbericht geplaats. Dit heeft tot nu toe nog niet tot het gewenste resultaat geleid. 

De avond in Paddenriek begon nog wel zo vrolijk. "Het was feest en er werd een polonaise gedaan. Onze vis mocht mee en werd gedragen door een vrouw die meeliep in de polonaise. Zij zette onze vis weer netjes terug en toen was daar die man in het geel", vertelt artiest Lars.

"Misschien heeft die man er een nachtje over geslapen en spijt gekregen. In dat geval kan hij onze vis achterlaten bij het dorpshuis  in Oud-Gastel.  We zouden er erg blij mee zijn. We zullen hem in onze armen sluiten en verwennen met confetti, zijn lievelingseten", laat Lars weten.

