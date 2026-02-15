Navigatie overslaan

Artiestenbandje blijft om bij Deurzuipers na 3 Uurkes Vurraf: 'Te trots'

Vandaag om 15:41 • Aangepast vandaag om 17:04
Het was groot feest bij 3 Uurkes Vurraf (foto: Eye4Images).
Het was groot feest bij 3 Uurkes Vurraf (foto: Eye4Images).

CV De Deurzuipers en Ome Thoom zijn nog altijd aan het bijkomen van hun optreden tijdens 3 Uurkes Vurraf afgelopen vrijdag. Vol trots stonden ze op het podium tijdens de opening van het carnaval met hun grote hit van dit jaar.

Profielfoto van Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

Onze verslaggevers gingen vanochtend langs bij de groep in Etten-Leur. De mannen gaan deze carnaval hard met hun nummer 'Cash betaald' (Hoe die ook alweer ging? Nou, zo: ik denk dat Johnny, Johnny cash betaalt...).

Zo mochten vrijdag dus optreden tijdens 3 Uurkes Vurraf. En daar moeten ze nog van bijkomen, vertellen ze tijdens hun ontbijt (een eierkoek met chocopasta). “Ik heb mijn artiestenbandje nog om en die gaat deze carnaval niet meer af. Ik ben er veel te trots op”, zegt Vinnie.

“Ik herinner me het belletje dat we mochten optreden nog heel goed”, vertelt Ome Thoom. “Het was geweldig. Alles vloog in de vlucht. Ik was vooral blij dat iedereen ons optreden goed vond. Mooi om ons zo op de kaart te zetten.”

En het liedje voor volgend jaar? Die is al in de maak. Wordt vervolgd dus. Tot die tijd kun je genieten van hun hit van 2026.

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken.

Nagenieten van 3 Uurkes Vurraf? Dat kan! Je kijkt de hele show gratis terug op ons streamingplatform Brabant+.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.