CV De Deurzuipers en Ome Thoom nog in de wolken na 3 Uurkes Vurraf

CV De Deurzuipers en Ome Thoom zijn nog altijd aan het bijkomen van hun optreden tijdens 3 Uurkes Vurraf afgelopen vrijdag. Vol trots stonden ze op het podium tijdens de opening van het carnaval met hun grote hit van dit jaar.

Onze verslaggevers gingen vanochtend langs bij de groep in Etten-Leur. De mannen gaan deze carnaval hard met hun nummer 'Cash betaald' (Hoe die ook alweer ging? Nou, zo: ik denk dat Johnny, Johnny cash betaald...).

Zo mochten vrijdag dus optreden tijdens 3 Uurkes Vurraf. En daar moeten ze nog van bijkomen, vertellen ze tijdens hun ontbijt (een eierkoek met chocopasta). “Ik heb mijn artiestenbandje nog om en die gaat deze carnaval niet meer af. Ik ben er veel te trots op”, zegt Vinnie.

“Ik herinner me het belletje dat we mochten optreden nog heel goed”, vertelt Ome Thoom. “Het was geweldig. Alles vloog in de vlucht. Ik was vooral blij dat iedereen ons optreden goed vond. Mooi om ons zo op de kaart te zetten.”

En het liedje voor volgend jaar? Die is al in de maak. Wordt vervolgd dus. Tot die tijd kun je genieten van hun hit van 2026.