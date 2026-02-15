Carnavalswagen loopt vast, nog voor de optocht begint

Da's balen: heb je maandenlang keihard aan je carnavalswagen gewerkt, loopt-ie vast nog voordat de optocht begint. Het overkwam de bouwers van deze wagen in Baviaonenland (Bavel) zondagmiddag.

De grote koeienkop die vooraan op de wagen zit, kwam vast te hangen op de stoep toen de wagen een draai wilde maken. En toen konden ze geen kant meer op.

Er moesten hulptroepen aan te pas komen om de wagen weer op weg te helpen. De grote koeienkop is met een slijptol weggehaald en zo kon de wagen worden losgemaakt. Gelukkig voor bouwers konden ze daarna alsnog mee in de optocht.