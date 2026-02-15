Drie keer elf jaar getrouwd en waar vier je dat dan? Juist, in de optocht!

Tilburg vierde zondag massaal in het oranjegroen een van de mooiste dagen van het jaar: d'n Opstoet van Kruikenstad. Roze wc-dames, het complete zwanenmeer, bruisende bijtjes en een bende sanseveria's, alles kwam voorbij in de straten van de binnenstad. En: een héél bijzonder bruidspaar.

Voor Hans en Pien uit Tilburg is het een héél bijzonder huwelijksjubileum. Vandaag zijn ze op de kop af 33 jaar getrouwd, en laat dat nou 3 keer 11 zijn! "We konden geen betere manier bedenken om onze trouwdag hier in de optocht te vieren", straalt Hans. "Het is de eerste keer dat we meedoen, en het feest is een stuk grandiozer en groter dan destijds, hoor!" Het idee ontstond pas twee weken geleden, vertelt zijn bruid Pien lachend. “Ineens dachten we: waarom ook niet? Het is genieten, en we zijn nog steeds heel gelukkig met elkaar!"

Sjan en Nel van Bar Wenig zijn al zes liter vocht kwijt (Foto: Karin Kamp).

Efkes aan de toog hangen kan bij de dames Sjan en Nel van CV Bar Wenig. "Wat ben jij knap! Ik val niet op vrouwen, maar dat zie ik wel. Lust jij er één?", wordt er meteen gevraagd. En meteen wordt de fotografe getrakteerd op een rondje van de zaak.

Eerder deden de bardames mee met de optocht in Berkel-Enschot. "Wij waren te groot voor Knollevretersgat en daarom zijn we nu hier. Nou, dit is het échte werk, hoor. Daarnet, op de keien, kukelden we steeds bijna om met onze bar. We zweten ons suf en zijn al bijna zes liter vocht kwijt."

Inspector Gadgets op speurtocht (Foto: Karin Kamp).

Drie vriendinnen lopen in regenjassen en met een enorme loep voor hun neus rond. "Wij zijn de Inspector Gadgets", zeggen ze in koor. Ze lopen al voor de twaalfde keer mee in de carnavalsoptocht van Tilburg. "De voorpret begint al bij het bedenken van de outfits", zegt een van hen. "Als we samen zijn, dan begint het al te bruisen. En aan inspiratie hebben we nog steeds geen gebrek."

Alles sprankelend schoon (foto: Karin Kamp).

Even verderop in d'n Opstoet spotten we de Riels Angels. Ook zij zijn dol op zwieren, zwaaien en de boel poetsen met hun plumeau. Ze zijn alweer voor de zesde keer in Tilburg te vinden. "Hier is het altijd feest", zeggen ze. "Iedereen is vrolijk, we vinden het fantastisch om het mee te maken." Het thema voor de optocht waar iedereen zich dit jaar op liet inspireren, was “Agge aanders kèkt, ziedet beeter!“ In totaal liepen er meer dan honderd loopgroepen, wagens en eenlingen mee in Kruikenstad.

Een roze wolk in de optocht van Kruikenstad (foto: Karin Kamp).











