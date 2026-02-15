De eerste carnavals-sneeuw is gevallen, kerstmuziek in Tullepetaonestad

Sneeuw tijdens carnaval: dat hebben we al lang niet meer gezien. Maar inmiddels valt er in de hele provincie witte confetti. Het eerste was het westen van Brabant aan de beurt. Maar even later vielen ook op veel andere plekken de eerste vlokken.

Omdat het 0 graden is, zal het witte laagje wel even blijven liggen. Weerplaza verwacht dat het sneeuwdek niet dikker dan een paar centimeter wordt.

Polonaise over de provincie

Het sneeuwgebied trekt langzaam van West- naar Oost-Brabant. "De sneeuw trekt als een soort polonaise van west naar oost over de provincie", vertelt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza uit. In Brabant geldt tot twee uur vannacht code geel.



Die sneeuw gaat in de loop van de nacht naar maandag over in regen. Het wordt dan een stukje warmer dan dit weekend. De temperatuur komt dan uit op een graad of 7. "Maandag schijnt af en toe de zon, maar hebben we ook te maken met een aantal buien. Kortdurend, maar ze kunnen fel zijn."

De laatste keer dat er sneeuw viel tijdens carnaval was in 2013. Er viel toen in de nacht naar carnavalszondag 5 tot 15 centimeter sneeuw.