Carnavalswagens bekeurd in Helmond: 'Dit verpest het feestje wel'

Agenten hebben voor de start van de optocht in Keiestad (Helmond) de sfeer naar het vriespunt laten dalen. Verschillende carnavalswagens kregen een bekeuring omdat hun wagen geen kenteken had. "Belachelijk, teleurstellend, wij doen zo niet meer mee", klonk het bij de overtredende carnavalsverenigingen.

Tijdens de optocht is er niks aan de hand. Dat is een evenement en daar hoeven de carnavalswagens niet aan de verkeerswet te voldoen. Maar op weg naar de optocht en terug naar huis, geldt de verkeerswet ook voor carnavalswagens. De wet is vorig jaar zelfs aangescherpt voor carnavalswagens en praalwagens. Rijden zonder kenteken en verzekering kan een boete van 190 euro opleveren.

"Dit verpest het feestje wel een beetje vandaag."

En dat gebeurde. Op weg naar de optocht kreeg een aantal wagenbouwers een bekeuring uitgedeeld. Anderen werd een boete in het vooruitzicht gesteld als ze weer naar huis zouden gaan met hun wagen. Jos van Gijsel van CV 't Barrierke reageert verbolgen. "De RDW gééft onze wagen niet eens een kenteken. Wij zijn geen gewone aanhanger of voertuig. Dit verpest het feestje wel een beetje vandaag."

"Ik ben teleurgesteld dat de regels zo nauw genomen worden."

Ook John van de kerkhof van de Houtse Kluppels vindt het zuur. "Ik ben teleurgesteld dat de regeltjes tijdens carnaval zo nauw genomen worden. Deze wagen wordt gemaakt door vrijwilligers. Door al die regeltjes is het niet meer te betalen. Als we verplicht moeten verzekeren en een kenteken moeten aanvragen, kost dat geld wat we niet hebben." Corné Smulders van de Brandeleros baalt enorm. "Wij zijn boos. Geen enkele wagen heeft een kenteken hier in Keiestad. Ik had na het uitdelen van de bekeuring echt het gevoel 'ik draai om'. Voor mij hoeft het zo niet meer."

"Het gaat netjes opgelost worden."