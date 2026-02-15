Navigatie overslaan
Dé carnavalsuitvinding van 2026: de digitale emblemenmaker voor op je jasje

Gisteren om 19:46 • Aangepast gisteren om 20:03
Achter het bierglas van Paul Groenendaal hangt het digitale embleem dat vooral in het donker goed zichtbaar is (foto: Thijs den Ouden).
Paul Groendaal komt uit Krabberdonk (Maaskantje) maar viert ook graag carnaval bij de buren in Oeteldonk (Den Bosch).  Hij bedacht daarom de digitale emblemenmaker zodat hij binnen een paar seconden het juiste embleem op zijn jasje draagt en overal welkom is.

Verslaggever Thijs trof de uitvinder in actie in Krabberdonk. Hij demonstreerde aan iedereen die het maar wilde zijn laatste vinding.  De digitale emblemen kunnen op elk willekeurig kostuum of jasje gespeld worden. Dan scan je met je telefoon een QR-code en gaat de wereld van digitale emblemen voor je open.

Dit digitale embleem werd in een paar seconden gemaakt (foto: Thijs den Ouden).
Deze foto werd gebruikt voor het digitale embleem van Paul Groenendaal (foto: Omroep Brabant).
In dit geval wordt gekozen voor een selfie van de maker en de verslaggever samen. Die kun je via je telefoon een passende achtergrond geven. Zo waren tijdens Valentijnsdag de hartjes populair. Maar Oeteldonk of verzin maar een plaats is ook een optie.

Alle carnavalsnamen kunnen geshowd worden op het digitale embleem (foto: Thijs den Ouden).
Bedenker Paul vindt zichzelf wel een beetje een nerd. "Ik hou ervan om met nieuwe ontwikkelingen te stoeien. Dit heb ik gemaakt samen met AI. Dan kun je bijna alles maken wat je wilt. Ik ben er twee maanden geleden mee begonnen en dit is eruit gekomen. Ik heb er ook een website voor gebouwd, maar daar staan maar drie bestellingen, allemaal van mezelf."

