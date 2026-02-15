Den Bosch adviseert carnavalsvierders: 'Overweeg op tijd naar huis te gaan'

De gemeente Den Bosch adviseert carnavalsvierders om het weer goed in de gaten te houden. "Overweeg om op tijd naar huis te gaan", meldt de gemeente. Er wordt zondagavond nog meer sneeuw verwacht.

"De sneeuw kan voor lastige omstandigheden zorgen", zegt de gemeente. Daarom doet Den Bosch een oproep: "Wil je het grote sneeuwfront voor zijn? Overweeg dan om op tijd richting huis te gaan en maak zelf een veilige keuze."

De gemeente adviseert verder om de situatie op het spoor in de gaten te houden. "Vanwege de sneeuwval kan het zijn dat de treinen een andere dienstregeling rijden. Houd rekening met vertraging en het uitvallen van treinen."

Ook waarschuwing in Breda

Ook de gemeente Breda waarschuwt carnavalsvierders voor de kou en de sneeuw. Ondanks dat gaan de buitenfeestjes wel gewoon door. Het gaat om de activiteiten op de Spinola, het Van Coothplein, de Haven en de Sint Janstraat. "Zorg wel dat je warm blijft", adviseert de gemeente.

Rond vijf uur begon het in het westen van Brabant te sneeuwen. Daarna trokken de winterse buien ook richting de rest van de provincie. De sneeuw gaat in de loop van de nacht naar maandag over in regen.