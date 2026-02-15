Een gehaktbal van 28 kilo en liters jus: Teun sleept 'm per kruiwagen mee

Het was een enorme uitdaging. Het maken van de gehaktbal van 28 kilo niet. Dat was een tijdje terug al gebeurd. Maar de balgehakt in een kruiwagen met jus door de hossende menigte in Kuussegat (Veghel) vervoeren ging niet vlekkeloos. Letterlijk en figuurlijk. Onderweg naar de feesttent verloor maker Teun Horck enkele liters jus. Maar dat bleek geen spelbreker te zijn. De broodjes gehakt met jus vlogen over de toonbank.

Enkele weken terug legde Teun aan Omroep Brabant uit hoe hij de gehaktbal van liefst 28 kilo maakte. Vorig jaar maakte hij een mega-kipcorn, het jaar daarvoor een mega-bamischijf. Teun is dan ook eigenaar van een horecabedrijf in Kuussegat. Dit jaar was er dus de mega-gehaktbal. Het maken was nog wel een uitdaging. Teun heeft de gehaktmassa compact gehouden door er genoeg ei en meel doorheen te doen. “Daarna heb ik het gehakt in twee halve schalen geduwd en op elkaar gezet.” 24 uur in de jus dobberen

De twee ‘bekkens’ gingen de oven in, en dat paste maar nèt. Het was hopen dat de twee halve blokken aan elkaar zouden hechten en dat de bal goed gaar werd. Daarna heeft de kok de bal nog 24 uur in een bak jus laten dobberen.