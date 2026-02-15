Een gehaktbal van 28 kilo en liters jus: Teun sleept 'm per kruiwagen mee
Het was een enorme uitdaging. Het maken van de gehaktbal van 28 kilo niet. Dat was een tijdje terug al gebeurd. Maar de balgehakt in een kruiwagen met jus door de hossende menigte in Kuussegat (Veghel) vervoeren ging niet vlekkeloos. Letterlijk en figuurlijk. Onderweg naar de feesttent verloor maker Teun Horck enkele liters jus. Maar dat bleek geen spelbreker te zijn. De broodjes gehakt met jus vlogen over de toonbank.
Enkele weken terug legde Teun aan Omroep Brabant uit hoe hij de gehaktbal van liefst 28 kilo maakte. Vorig jaar maakte hij een mega-kipcorn, het jaar daarvoor een mega-bamischijf. Teun is dan ook eigenaar van een horecabedrijf in Kuussegat.
Dit jaar was er dus de mega-gehaktbal. Het maken was nog wel een uitdaging. Teun heeft de gehaktmassa compact gehouden door er genoeg ei en meel doorheen te doen. “Daarna heb ik het gehakt in twee halve schalen geduwd en op elkaar gezet.”
24 uur in de jus dobberen
De twee ‘bekkens’ gingen de oven in, en dat paste maar nèt. Het was hopen dat de twee halve blokken aan elkaar zouden hechten en dat de bal goed gaar werd. Daarna heeft de kok de bal nog 24 uur in een bak jus laten dobberen.
Daarna ging de gehaktbal de vriezer in. Zaterdagavond werd het feestmaal ontdooid en nog een keertje in de jus gelegd. Die jus werd twee dagen van tevoren getrokken uit kalfsbotten.
Maar dan moest de bal van 28 kilo zondag nog naar de feesttent vervoerd worden. "Ik ga de bal in mijn auto leggen en een hele grote pan jus meenemen", vertelde Teun eerder.
Als je drinkt, moet je eten
Zondag probeert hij zich met de kruiwagen vol jus en gehaktbal door de menigte te manoeuvreren. Enkele liters jus minder, komt hij op plek van bestemming uit. "Als je carnaval viert en er wordt veel gedronken, moet er ook altijd gegeten worden", doet Teun de reden van net maken van de megasnack nog maar eens uit de doeken. "En ik heb een horecabedrijf en dan denk ik: eten!"
Mensen staan in de rij voor een broodje met stukje bal. "Na een avondje stappen zou ik hem wel helemaal naar binnen kunnen krijgen", zegt een toch wel wat overmoedige carnavalsvierder."
Een idee voor volgend jaar heeft Teun ook al. "Een Vietnamese loempia lijkt me nog steeds mooi. Van papier-maché zo'n bak maken en dat er dan vijftien loempia's inliggen, van zulke joekels", zegt Teun als ie zijn armen wijdt uit elkaar houdt.