Pop op praalwagen breekt af tijdens optocht: 'Enorm schrikken'

Even schrikken zondagmiddag tijdens de optocht in Platte Vonder (Someren-Eind): een stuk van de praalwagen van CV de Plak brak af. Op beelden is te zien hoe de kop van een pop op de wagen eerst ronddraait, maar dan opeens naar één kant hangt en op de grond valt.

De optocht werd gelivestreamd door SIRIS Asten Someren op Facebook en dus werd het moment gefilmd. Leden van de carnavalsclub hebben op het moment dat het misgaat al snel door dat er iets niet klopt en grijpen in. Alle omstanders moeten aan de kant.

Club is enorm geschrokken

De pop wankelt een tijdje, tot het hoofd afbreekt en op de grond stuitert. Een paar omstanders schreeuwen geschrokken, maar niemand raakt gewond.

"Dat was schrikken, maar alles is oké", schrijft CV de Plak op Facebook. "Natuurlijk zijn we flink ontdaan. Er zit enorm veel werk, liefde en passie in onze wagen."

Eind goed, al goed

Maar de titel van de wagen is 'Bezeten van carnaval.' "En die bezetenheid, die saamhorigheid en die doorzettingskracht zorgen ervoor dat wij niet bij de pakken neerzitten. Morgen zijn wij gewoon te bewonderen in Asten."

En de dag eindigt toch nog goed: de groep is op de eerste plek van de ranglijst van de optocht geëindigd.