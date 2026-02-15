4 carnavallers zaterdag onderkoeld, Rode Kruis waarschuwt: 'Let op elkaar'

Vier feestvierders in Tilburg zijn in de nacht van zaterdag op zondag onderkoeld geraakt. Zondag ziet het Rode Kruis nog geen grote problemen, maar omdat het nog kouder is dan zaterdag, roept de organisatie op goed op elkaar te letten.

In Oost-Brabant en in Roosendaal en Bergen op Zoom meldden zich vannacht geen onderkoelde mensen. Ook zondag overdag ging het goed, zegt een woordvoerder van het Rode Kruis.

Aan het begin van de avond zag de hulporganisatie op EHBO-posten wel wat meer mensen met lichte onderkoelingsverschijnselen binnenkomen. Van grote aantallen is vooralsnog geen sprake, vertelt een woordvoerster die de situatie in Eindhoven, Helmond, Oss en andere plaatsen aan de oostkant van Brabant volgt.

Alcohol kan verraderlijk zijn

"We zagen overdag dat de meeste mensen er wel op waren gekleed. Het is ook een gemoedelijk feest, mensen letten op elkaar", zegt de woordvoerster. Ze waarschuwt wel dat alcohol verraderlijk kan zijn: "Je kunt denken dat je erdoor opwarmt, maar je koelt er juist sneller door af. Dus blijf ook vanavond goed op elkaar letten", is haar advies.

Omdat de kou en sneeuw vooraf al werden verwacht, zijn de EHBO-posten daar goed op voorbereid. "De posten zijn verwarmd en er liggen dekens, zodat mensen snel weer opgewarmd zijn."