112-nieuws: Nepagenten actief in Helmond en Maashorst: 'Bel direct 112' • Opnieuw aanrijding op het spoor, treinverkeer Eindhoven-Weert ligt stil

Vandaag om 21:28
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
21:28
Nepagenten actief in Helmond en Maashorst: 'Bel direct 112'
In de gemeenten Helmond en Maashorst zijn nepagenten actief. Daarvoor waarschuwt de politie maandagavond via een Burgernetmelding.
20:37
Opnieuw aanrijding op het spoor, treinverkeer Eindhoven-Weert ligt stil
Het treinverkeer tussen Eindhoven en Weert ligt volledig stil na een aanrijding op het spoor. Er rijden daardoor tot zeker half twaalf geen treinen op het traject, zo meldt de NS.
18:45
Geen treinen tussen Breda en Tilburg door ongeluk op het spoor
Het treinverkeer tussen Breda en Tilburg lag maandagavond urenlang stil vanwege een aanrijding op het spoor. De gemeente Breda waarschuwde carnavalsvierders om het reizen met de trein voorlopig uit te stellen. In Breda was het enorm druk vanwege de carnavalsoptocht die eerder op de dag door de binnenstad trok.
15:28
Man (20) discrimineert agent op carnavalszaterdag: 2000 euro schade
Een 20-jarige man uit Houten is op carnavalszaterdag in Den Bosch aangehouden. Hij wordt verdacht van mishandeling, belediging en discriminatie van een agent. De Houtenaar zit nog vast. Ook is er 2000 euro slachtofferbeslag gelegd. Dat betekent dat zijn bezittingen tijdelijk zijn vastgezet om een schadevergoeding voor het slachtoffer veilig te stellen.
14:12
Tien huizen ontruimd in Geldrop door gaslekkage
Tien huizen aan de Nieuw Erfseweg in Geldrop zijn maandagmiddag ontruimd. Tijdens het klussen is een gasleiding geraakt waardoor een lekkage is ontstaan.
11:58
Auto klapt tegen boom in Lieshout, bestuurder zwaargewond
Een automobilist is maandag op de N615 bij Lieshout tegen een boom gebotst. De bestuurder raakte zwaargewond en moest door hulpverleners uit zijn auto worden gehaald. De Beekseweg (N615) is in beide richtingen dicht.
11:35
Twee ongelukken met vrachtwagens op A59 bij Waalwijk
Op de A59 bij Waalwijk gebeurden maandagochtend twee ongelukken. De weg was even dicht, maar aan het begin van de middag is de snelweg richting Sprang-Capelle weer open. Op de snelweg gebeurde eerst een ongeluk met twee vrachtwagens. Een automobilist die dat ongeluk te laat opmerkte, reed vervolgens tegen een van de vrachtwagens aan.
11:28
Er rijden weer treinen van Den Bosch naar Tilburg en Eindhoven
Carnavalsvierders kregen maandagochtend vervelend nieuws. Tussen Den Bosch en Eindhoven reden er geen treinen en ook op het traject tussen Den Bosch en Tilburg was het raak. Herstelwerkzaamheden en een seinstoring waren de oorzaken van de problemen.
11:04
Auto op het spoor bij Heeze: Duitser (27) moet rijbewijs inleveren
De bestuurder die zondagavond met zijn auto het spoor bij Heeze belandde, is een 27-jarige man uit Duitsland. De automobilist kwam midden op de rails tot stilstand en zorgde ervoor dat er geen sprinters tussen Eindhoven en Weert konden rijden.
09:20
Alcoholcontrole in Roosendaal: twee mensen lopen tegen de lamp
Tijdens een grote alcoholcontrole in Roosendaal zijn zondag twee mensen tegen de lamp gelopen. Ze werden betrapt op rijden onder invloed. Op de Antwerpseweg en Burgemeester Schneiderlaan stonden agenten klaar om blaastesten af te nemen. In totaal werden 199 mensen gecontroleerd.
07:31
Trein gestrand: geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel
Tussen Den Bosch en Boxtel rijden maandagochtend geen treinen. Oorzaak is een gestrande trein en de daaropvolgende herstelwerkzaamheden.
06:23
Twee gewonden bij auto-ongeluk op oprit A59 Sprang-Capelle
Bij een ongeluk met een auto op de Veerweg in Sprang-Capelle zijn zondagnacht twee inzittenden gewond geraakt. Het ging rond halfvijf mis bij de oprit naar de A59. De automobilist stuurde daar rechtdoor. Het voertuig kwam vervolgens in een sloot terecht, zo'n vier meter lager dan de weg.
