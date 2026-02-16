112-nieuws: Nepagenten actief in Helmond en Maashorst: 'Bel direct 112' • Opnieuw aanrijding op het spoor, treinverkeer Eindhoven-Weert ligt stil

15:28

Een 20-jarige man uit Houten is op carnavalszaterdag in Den Bosch aangehouden. Hij wordt verdacht van mishandeling, belediging en discriminatie van een agent. De Houtenaar zit nog vast. Ook is er 2000 euro slachtofferbeslag gelegd. Dat betekent dat zijn bezittingen tijdelijk zijn vastgezet om een schadevergoeding voor het slachtoffer veilig te stellen.

