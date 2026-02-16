Navigatie overslaan

Auto op het spoor bij Heeze: Duitser (27) moet rijbewijs inleveren

Vandaag om 11:04 • Aangepast vandaag om 11:33
Door deze auto op het spoor rijden er geen treinen richting Limburg (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).
De bestuurder die zondagavond met zijn auto het spoor bij Heeze belandde, is een 27-jarige man uit Duitsland. De automobilist kwam midden op de rails tot stilstand en zorgde ervoor dat er geen sprinters tussen Eindhoven en Weert konden rijden. 

Politieagenten wilden na het voorval met de automobilist in gesprek gaan, maar de man weigerde daaraan mee te werken. 

Volgens de politie waren er vermoedens dat de man onder invloed was. Een alcohol- en drugstest kon alleen niet worden afgenomen, omdat de bestuurder ook daar niet aan wilde meewerken.

De 27-jarige bestuurder is uiteindelijk aangehouden en meegenomen naar het bureau. Hij heeft zijn rijbewijs na het voorval moeten inleveren bij de politie.  

'Door gladheid op het spoor gekomen'
De enige verklaring die de man aan de agenten gaf, was dat hij door de gladheid op het spoor was terechtgekomen. 

De bestuurder is na een paar uur weer vrijgelaten.

