Willem is wethouder en de 'hillbilly van Someren'

In elke gemeenteraad of elk college kun je ze tegenkomen: politieke paradijsvogels. Markante Brabanders die midden in de maatschappij staan; ze zijn bekend en geliefd in hun gemeente. Ook tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen staan ze weer op de lijst. In de eerste bijdrage van onze serie: PvdA-wethouder Willem van Doorn uit Someren. Banjospeler en scoutingfanaat. "We zijn de hillbilly's van Someren."

Van Doorn is wethouder, maar ziet eruit als een rockmuzikant. "Grappig dat je dat zegt", lacht hij. "Ik speel inderdaad in een band. Mag ik daar even reclame voor maken? We heten Hillbilly Hayride en we spelen bluegrass, hillbilly en zoetsappige country. We zijn de hillbilly’s van Someren, we komen van het platteland." Hij is vader van vier kinderen. Een ongeluk met een van hen was voor hem de aanleiding om de politiek in te gaan. "Toen we terugkwamen uit het ziekenhuis konden we de deur bijna niet openkrijgen, omdat er zoveel pakketjes en knuffels lagen. Dat maakte zo’n indruk op me dat ik iets terug wilde doen voor het dorp." Hij was al actief bij de band, het gilde en de scouting. "Ik dacht: ik kan nóg meer verenigingen langsgaan, maar ik kan het ook via de politiek proberen. Ik ben altijd betrokken geweest." Bij zijn eerste deelname aan de verkiezingen kwam hij meteen in de gemeenteraad terecht. "Dat was ook een beetje geluk, want bij de vorige verkiezingen hadden we een zetel verloren."

"We hebben moeilijke avonden gehad."

Daarna werd hij al snel genoemd als kandidaat-wethouder. "Maar ik gaf wel aan een aantal dingen heel belangrijk te vinden. De natuur, de cultuur en de bestrijding van armoede bijvoorbeeld. En toen was het snel beklonken.” Someren kende roerige politieke jaren, met twee wethouders die vertrokken en een burgemeester met een burn-out. Ook de komst van een asielzoekersopvang ging niet zonder slag en stoot. Dat viel in de portefeuille van Willem.

Wethouder Willem van Doorn met de band en de banjo

Zijn vele hobby’s en verenigingswerk leveren hem herkenning en respect op. "We hebben lastige avonden gehad over de opvang van asielzoekers. Ik gaf iedereen bij binnenkomst een hand. Ik kende negentig procent van de mensen die binnenkwam. Ook als je het oneens bent, mensen kennen me. Ik sta niet in een ivoren toren, maar midden in de maatschappij."

"De scouting heeft plek voor iedereen."