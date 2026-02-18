Willem is wethouder en de 'hillbilly van Someren'
In elke gemeenteraad of elk college kun je ze tegenkomen: politieke paradijsvogels. Markante Brabanders die midden in de maatschappij staan; ze zijn bekend en geliefd in hun gemeente. Ook tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen staan ze weer op de lijst. In de eerste bijdrage van onze serie: PvdA-wethouder Willem van Doorn uit Someren. Banjospeler en scoutingfanaat. "We zijn de hillbilly's van Someren."
Van Doorn is wethouder, maar ziet eruit als een rockmuzikant. "Grappig dat je dat zegt", lacht hij. "Ik speel inderdaad in een band. Mag ik daar even reclame voor maken? We heten Hillbilly Hayride en we spelen bluegrass, hillbilly en zoetsappige country. We zijn de hillbilly’s van Someren, we komen van het platteland."
Hij is vader van vier kinderen. Een ongeluk met een van hen was voor hem de aanleiding om de politiek in te gaan. "Toen we terugkwamen uit het ziekenhuis konden we de deur bijna niet openkrijgen, omdat er zoveel pakketjes en knuffels lagen. Dat maakte zo’n indruk op me dat ik iets terug wilde doen voor het dorp."
Hij was al actief bij de band, het gilde en de scouting. "Ik dacht: ik kan nóg meer verenigingen langsgaan, maar ik kan het ook via de politiek proberen. Ik ben altijd betrokken geweest." Bij zijn eerste deelname aan de verkiezingen kwam hij meteen in de gemeenteraad terecht. "Dat was ook een beetje geluk, want bij de vorige verkiezingen hadden we een zetel verloren."
"We hebben moeilijke avonden gehad."
Daarna werd hij al snel genoemd als kandidaat-wethouder. "Maar ik gaf wel aan een aantal dingen heel belangrijk te vinden. De natuur, de cultuur en de bestrijding van armoede bijvoorbeeld. En toen was het snel beklonken.” Someren kende roerige politieke jaren, met twee wethouders die vertrokken en een burgemeester met een burn-out. Ook de komst van een asielzoekersopvang ging niet zonder slag en stoot. Dat viel in de portefeuille van Willem.
Zijn vele hobby’s en verenigingswerk leveren hem herkenning en respect op. "We hebben lastige avonden gehad over de opvang van asielzoekers. Ik gaf iedereen bij binnenkomst een hand. Ik kende negentig procent van de mensen die binnenkwam. Ook als je het oneens bent, mensen kennen me. Ik sta niet in een ivoren toren, maar midden in de maatschappij."
"De scouting heeft plek voor iedereen."
Zijn familie woont al zo’n vijfhonderd jaar in Someren. "De eerste is in 1545 geboren", zegt hij. Willem loopt graag door natuurgebied De Donck, waar ook de blokhut van zijn geliefde scouting staat. "Ik kom hier elke week, vanaf mijn vijfde. Ik ben nu 45, dus ga maar na. De scouting heeft plek voor iedereen. Je hoeft niet de beste sporter te zijn of de beste muzikant. Hier wordt iedereen geaccepteerd."
Willem was in het verleden ook biologieleraar en kijkt nog altijd met die blik naar zijn omgeving. Als oud-biologieleraar maakt hij zich zorgen over de natuur in het gebied. "Vroeger ving ik hier salamanders in de sloten. Dat mocht eigenlijk niet, maar zo ging dat als kind. Ik heb hier al decennia geen salamander meer gezien. Ook staan er nu veel bramenstruiken en netels, terwijl je hier vroeger vrij kon spelen. Dat komt onder meer door stikstof."
De komende weken voert Willem volop campagne. Samen met zijn bluegrassband en andere kandidaten heeft hij zelfs een campagnelied opgenomen. Hij doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen met een nieuwe partij: Sociaal Duurzaam Someren. "We willen een sterker links en progressief geluid laten horen." De partij heeft een kandidatenlijst van vijftig mensen. "Het is ingeslagen als een bom", zegt hij lachend.