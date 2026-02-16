Kater Mila van dichtbij doodgeschoten: 'Kon zich niet verdedigen'

Kater Mila is vorige week van dichtbij beschoten met een hagelgeweer in Son en Breugel en overleefde dat niet. De politie riep getuigen op zich te melden, maar de schutter is nog altijd spoorloos. Bij baasje Han van Galen dringt het besef steeds harder binnen. "Dit is gewoon moord met voorbedachten rade."

Het is maandag als Han, zoals vrijwel elke dag, een rondje wil gaan wandelen met zijn hond door de wijk. "Normaal lopen onze katten mee, dat is heel bijzonder. We gaan nooit de wijk uit." Maar deze keer blijft Mila weg. Alleen zijn andere kat komt keurig aanhaken om een blokje om te gaan. In eerste instantie wuift Han de onrust die hij voelt al snel weg als Mila niet komt opdagen. "Misschien heeft hij ergens wat lekkers gekregen van een buur en is hij er daarom niet", zo relativeert het baasje. Maar als Mila woensdag nog steeds niet is gezien, slaat de twijfel toe. Han maakt zich steeds meer ongerust en besluit een oproep op sociale media te plaatsen. Niet veel later gaat de telefoon. De dierenambulance heeft Mila gevonden aan de Parklaan.

Kater Mila. (Foto: Privéarchief.)

Zijn partner en kinderen haasten zich naar Eindhoven. "Mila lag in een mandje, ademde zwaar en er lag een handdoekje over hem heen." Het katje zit onder het bloed. De familie rijdt direct door naar een dierenarts waar ze meteen terechtkunnen.

Daar wordt duidelijk hoe ernstig de situatie is. "De dierenarts maakte röntgenfoto’s en hoopte dat er nog iets te doen was." Maar op de beelden is het onmiskenbaar: Mila is doorzeefd met hagel. Het katje is van dichtbij onder vuur genomen.

"Ze is waarschijnlijk gevlucht om een plekje te zoeken om te sterven."

Hoewel Mila normaal de wijk niet uitging, werd ze gevonden aan de Parklaan. "Hij is waarschijnlijk gevlucht om een plekje te zoeken om te sterven", zegt Han. De familie besluit het katje te laten inslapen. Mila is niet meer te redden. Intussen zoekt zijn zusje thuis nog altijd naar haar verdwenen maatje.

De partner van Han aait over het bolletje van Mila bij de dierenarts (Foto: Privéarchief.)

Sindsdien kijkt Han met andere ogen naar zijn buurt, rondom het Sonniuspark in het dorp. "Het is een heel raar gevoel. Je komt mensen tegen die allerlei vermoedens hebben, terwijl wij nog in de rouw zijn om ons katje." Het veiligheidsgevoel van het gezin heeft een flinke knauw gekregen. "Wie doet nou zoiets? Het moet iemand uit de wijk zijn geweest." Volgens Han had dit nooit hoeven gebeuren. "Iemand had hem uit de tuin kunnen jagen met een tuinslang of door gewoon te roepen", zegt hij. "Maar in plaats daarvan heeft iemand blijkbaar een geweer klaargezet en Mila van dichtbij doodgeschoten." Han heeft aangifte gedaan en contact opgenomen met een bevriende wijkagent. "Die liet ons pas echt beseffen hoe heftig dit is. Hij nam het meteen hoog op " Het dringt steeds meer tot hem door. "Als hij was overleden door een aanrijding, was dat erg geweest, maar dit is echt een klap."

"De hagel zat dicht bij elkaar, dus het moet van korte afstand zijn geweest."