Kater Mila doodgeschoten in Son en Breugel, politie zoekt getuigen

Kater Mila is in de nacht van zondag op maandag neergeschoten in Son en Breugel. Mila werd zwaargewond gevonden in de Parklaan en overleefde het niet. De politie roept getuigen vrijdag op om zich te melden. "Elke tip, hoe klein ook, kan van groot belang zijn."

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de 6-jarige kater vermoedelijk met een hagelgeweer is neergeschoten. Daarna is Mila de wijk uit gevlucht.

Mila zelf woonde in Sonniuspark en ging nooit ver weg.

'Dit mag niet onbestraft blijven'

Wijkagenten vragen mensen die zondagavond of zondagnacht iets hebben gezien of gehoord in de buurt van de Parklaan of het Sonniuspark informatie te delen.

Beschoten met kruisboog

In november raakte katten Rudy en Knorretje ernstig gewond in Eindhoven nadat zij waren beschoten met een kruisboog. Een dikke week later werden er opnieuw dieren beschoten. Dit zorgden voor veel angst bij kattenbaasjes uit de omgeving. Dierenarts Stijn Peters adviseerde zelfs om de dieren uit voorzorg binnen te houden.